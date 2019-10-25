Инфекции межсезонья: как украинцам уберечься от гриппа и ОРВИ

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Рост заболеваемости гриппом в Украине в этом году ожидается в конце осени-начале зимы. Но уже сейчас из-за переменчивой погоды высоки шансы "подхватить" сезонную простуду. Нередко сложные случаи гриппа пациенты путают с обычной простудой, затягивают визит к врачу, из-за чего рискуют получить серьезные осложнения. Какой должна быть профилактика и лечение "осенних" инфекций – в материале РБК-Украина.

От простуды у гриппу

Этой осенью в Украине традиционно распространяются респираторные инфекции и грипп. Для этих заболеваний характерны самые разные симптомы – от простого насморка или кашля до высокой температуры и выраженной слабости, говорит врач-инфекционист Юрий Жигарев.

"У нас уже есть первые случаи гриппа. Они пока не подтверждены лабораторно, но по симптомам, мы уже видим, что это именно грипп. Врачам заранее приходит информация по линии ВОЗ о том, какие вирусы гриппа будут циркулировать в этом сезоне. Тогда мы можем примерно определить, какие вирусы будут у нас", – говорит он.

Но не все прогнозы верны на сто процентов, ведь иногда приходят новые штаммы, циркуляции которых еще не было, отмечает доктор. Плюс всегда есть свои особенности по регионам. Например, в США могут быть одни вирусы гриппа, а в Украине – совсем другие.

"Как правило, осенью в нашей стране циркулирует один-два или больше штаммов гриппа А и один штамм гриппа Б. Принято считать, что грипп А – более тяжелый, дает больше осложнений и склонен распространяться в виде эпидемий. Тогда как грипп Б обычно легче переносится, да и случается эпизодически. В основном 90% заболеваемости и осложнений связаны с типом А", – поясняет собеседник.

Часто люди путают грипп с простудой, и когда болеют, то не меняют образ жизни. Например, продолжают ходить на работу, не снижают привычных нагрузок. Это может негативно сказываться на здоровье.

Юрий Жигарев признает, что порой даже для опытного врача отличить грипп от ОРВИ бывает достаточно сложно. Есть более двухсот вирусов, которые могут циркулировать в этот момент. Как же на практике отличить простуду от гриппа тем, кто не является врачом?

"В целом, чем тяжелее течение болезни, тем больше вероятности, что это может быть грипп. При обычной простуде больше "местных" симптомов: из носа течет, горло болит, и так далее. При этом человек себя чувствует более-менее нормально, может ходить на работу, температура невысокая. При гриппе – наоборот: слабость, температура высокая, но остальные симптомы могут быть слабыми", – объясняет инфекционист.

Наличие гриппа у пациента подтверждают лабораторно. Но есть еще и экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке примерно за 300 грн. Они помогут определить наличие гриппа в домашних условиях. Путем взятия мазка из носа, через 10-15 минут тест подтвердит или опровергнет наличие недуга.

По данным Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, в этом году ближе к зиме будут распространяться штаммы гриппа: новый H3N2 – А-Канзас и, возможно, Н1N1 – А-Брисбен. И два вируса гриппа Б, которые принято считать менее опасными и более редкими. Информацию о том, что в этом году в Украине может наблюдаться четыре штамма гриппа, подтверждают и в Минздраве.

Как не заболеть

Чтобы не "подхватить" любые типично "осенние" инфекции, важно поддерживать иммунитет. Но лучше не принимать каких-либо иммуномодуляторов, обещающих "быстрое укрепление здоровья", поскольку их эффективность не всегда доказана.

Вместо этого стоит вести здоровый образ жизни в целом – достаточно спать, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек, говорит главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойка.

"Нужно регулярно иметь семь-восемь часов качественного ночного сна. Питаться разнообразно, как можно ближе к тарелке здорового питания, разработанной Минздравом. В сутки надо употреблять четыре чашки свежих овощей или две чашки варенных. Также важны белки. Если вы вегетарианец, то употребляйте больше растительных белков", – советует он.

По словам доктора, выздоравливанию после ОРВИ и гриппа очень мешает курение и вообще повышает шансы "поймать" инфекцию. "Я бы еще сюда добавил закаливание: стоит постепенно практиковать контрастный душ. Также нужно регулярно проветривать помещения, где вы живете и работаете, не перегревать комнаты, соблюдая в них температуру на уровне плюс 18-24 градусов. Обогреватели очень сушат воздух. Влажность воздуха должна сохраняться на уровне 40-50%. Это особенно важно для детей, ведь дыхательная система у них только развивается", – советует врач.

Осложнения после вакцинации – это лотерея

Осенью и зимой желательно пройти вакцинацию, говорит Отто Стойка. Вакцина снижает шансы заболеть гриппом примерно на 70%. И самое главное – защищает от осложнений, которые могут приводить даже к летальному исходу.

В прошлом году от осложнений гриппа в Украине умерло 17 людей, в то время как в 2017 таких случаев было 7. Все эти люди не были вакцинированы. Вирусов в осенне-зимний период очень много, а вакцины нацелены против тех, которые приносят больше всего осложнений.

Сложно сказать, какая вероятность получить осложнения при гриппе, отмечает Юрий Жигарев. Но если стоит вопрос вакцинироваться или нет, то стоит выбрать первое, советует он.

"Будут осложнения или нет – это всегда лотерея. Болеющие гриппом молодые, обычно здоровые люди, к сожалению, иногда тоже умирают. Не всегда понятно, почему. Но считается, что в таком возрасте шанс получить осложнения намного меньше. Есть уязвимые категории: это дети до 5 лет, люди старше 65 и те, у кого есть тяжелые хронические болезни. Например, диабет, бронхиальная астма. Им нужно вакцинироваться в первую очередь", – подчеркивает врач.

По его словам, представление о том, что при диабете и других хронических болезнях не стоит делать прививку, поскольку таким людям она может подействовать только во вред, не более чем миф.

"Это рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, имеющие научную основу. Нужно четко понимать: вакцинация – это медицинское вмешательство, которое, как и любое другое, может иметь побочные эффекты. Но здесь должна присутствовать элементарная логика соотношения риска и пользы. А риск заразиться гриппом и иметь осложнения больше, чем риск от вакцинации", – уверяет Жигарев.

Прививка от гриппа не входит в список обязательных в Украине. Их делают по желанию пациента. В Киеве вакцинацию от гриппа предлагают множество частных клиник, купить вакцины можно и в аптеках. Цена за прививку от гриппа колеблется в пределах 400-700 гривен в зависимости от страны-производителя.

Например, украинские препараты могут стоить дешевле французских или американских, но тоже имеют неплохое качество, говорят врачи. Узнать более детальные советы по вакцинации стоит на приеме у своего доктора, тем более что в каждом случае решение должно приниматься индивидуально.