Грип в Україні: як не захворіти на небезпечну хворобу

Грип в Україні 2019 - як не захворіти, симптоми, лікування (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Цієї осені в Україні традиційно поширюється гостре інфекційне захворювання

"Підхопити" сезонну застуду може кожен, адже мінлива погода не завжди позитивно впливає на здоров'я людини. Як не захворіти, про симптоми і лікування інфекції - читайте в матеріалі.

Цієї осені в Україні традиційно поширюється гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. "Як правило, восени в нашій країні циркулює один-два або більше штамів грипу А і один штам грипу Б. Прийнято вважати, що грип А – більш важкий, дає більше ускладнень і схильний поширюватися у вигляді епідемій. Тоді як грип Б зазвичай легше переноситься, та й трапляється епізодично. В основному 90% захворюваності і ускладнень пов'язані з типом А", - пояснює експерт.

Часто люди плутають грип із застудою, і коли хворіють, то не змінюють спосіб життя. Наприклад, продовжують ходити на роботу, не знижують звичних навантажень. Це може негативно позначатися на здоров'ї.

Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як не захворіти

Щоб не "підхопити" будь-які типово "осінні" інфекції, важливо підтримувати імунітет. Але краще не приймати будь-яких імуномодуляторів, що обіцяють швидке зміцнення здоров'я", оскільки їх ефективність не завжди доведена.

Замість цього варто вести здоровий спосіб життя в цілому – достатньо спати, збалансовано харчуватися і відмовитися від шкідливих звичок. Ще варто сюди додати загартовування і почати поступово практикувати контрастний душ. Також потрібно регулярно провітрювати приміщення, де ви живете і працюєте, не перегрівати кімнати, утримуючи в них температуру на рівні плюс 18-24 градусів.

Симптоми

Захворювання починається гостро, у хворого різко підвищується температура тіла до 40 градусів, виникає сильна слабкість, біль в голові, озноб, запаморочення, сильне потовиділення, почервоніння горла, біль ниючого характеру в м'язах і суглобах, непритомний стан, закладеність носа та порушення носового дихання.

Підвищена температура тіла може триматися близько 5 діб, у цей період у хворого спостерігається зниження сечовиділення, можуть виникати судоми, галюцинації при значному підвищенні температури.

Грип в Україні 2019 - як не захворіти, симптоми, лікування (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Лікування

Лікарі також радять дотримуватися прості профілактичні заходи для запобігання поширення вірусів грипу:

уникайте близького контакту з хворими;

якщо ви захворіли, то намагайтеся як можна рідше перебувати поруч з іншими людьми, щоб не заразити їх;

якщо у вас є симптоми грипу, то залишайтеся вдома не менше доби після того, як спаде висока температура (винятком може стати візит до лікаря) Висока температура повинна нормалізуватися протягом перших діб без застосування жарознижуючих препаратів.

часто мийте руки з милом або використовуйте антисептики для рук;

намагайтеся не торкатися обличчя, особливо зони очей, носа та рота;

протирайте і дезінфікуйте поверхні і предмети, які можуть переносити мікроби і вірус грипу.

Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.