Грип в Україні: як не захворіти на небезпечну хворобу

Цієї осені в Україні традиційно поширюється гостре інфекційне захворювання
"Підхопити" сезонну застуду може кожен, адже мінлива погода не завжди позитивно впливає на здоров'я людини. Як не захворіти, про симптоми і лікування інфекції - читайте в матеріалі.
Цієї осені в Україні традиційно поширюється гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. "Як правило, восени в нашій країні циркулює один-два або більше штамів грипу А і один штам грипу Б. Прийнято вважати, що грип А – більш важкий, дає більше ускладнень і схильний поширюватися у вигляді епідемій. Тоді як грип Б зазвичай легше переноситься, та й трапляється епізодично. В основному 90% захворюваності і ускладнень пов'язані з типом А", - пояснює експерт.
Часто люди плутають грип із застудою, і коли хворіють, то не змінюють спосіб життя. Наприклад, продовжують ходити на роботу, не знижують звичних навантажень. Це може негативно позначатися на здоров'ї.
Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: pixabay.com)
Щоб не "підхопити" будь-які типово "осінні" інфекції, важливо підтримувати імунітет. Але краще не приймати будь-яких імуномодуляторів, що обіцяють швидке зміцнення здоров'я", оскільки їх ефективність не завжди доведена.
Замість цього варто вести здоровий спосіб життя в цілому – достатньо спати, збалансовано харчуватися і відмовитися від шкідливих звичок. Ще варто сюди додати загартовування і почати поступово практикувати контрастний душ. Також потрібно регулярно провітрювати приміщення, де ви живете і працюєте, не перегрівати кімнати, утримуючи в них температуру на рівні плюс 18-24 градусів.
Захворювання починається гостро, у хворого різко підвищується температура тіла до 40 градусів, виникає сильна слабкість, біль в голові, озноб, запаморочення, сильне потовиділення, почервоніння горла, біль ниючого характеру в м'язах і суглобах, непритомний стан, закладеність носа та порушення носового дихання.
Підвищена температура тіла може триматися близько 5 діб, у цей період у хворого спостерігається зниження сечовиділення, можуть виникати судоми, галюцинації при значному підвищенні температури.
Грип в Україні 2019 - як не захворіти, симптоми, лікування (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Лікарі також радять дотримуватися прості профілактичні заходи для запобігання поширення вірусів грипу:
Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.