Грипп в Украине: как не подхватить инфекционное заболевание

Сезон простудных заболеваний начался, а потому эксперты дали некоторые практичные советы, которые помогут справиться с гриппом. Кроме того, украинцам рассказали, когда лучше сделать прививку.

Как распознать грипп

Грипп обычно протекает тяжелее, чем банальная простуда, и чреват опасными осложнениями. Время от времени отмечаются особо опасные формы болезни. По статистике, во время сезонных эпидемий в мире каждый год умирает 250-500 тысяч человек.

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин и ослабленных пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. Коварство возбудителя гриппа - в чрезвычайной изменчивости его свойств. Всего известно три разновидности вируса: A, B и C, при этом эпидемии случаются обычно из-за первых двух. Но в каждом типе выделяют подтипы, поэтому название вируса принято записывать в виде комбинации букв и цифр, например A H1N1.

Свойства поверхностных белков постоянно меняются, и с каждой вспышкой инфекции появляются новые формы. Некоторые из них становятся особенно агрессивными.

Грипп в Украине - кто в зоне риска и как вылечиться (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Как лечить

Вылечить заболевание можно противовирусной терапией. Чем раньше вы начнете ее применять, тем лучше: по прошествии нескольких суток от начала болезни она станет менее эффективной.

А вот есть лук и чеснок килограммами, чтобы не заразиться гриппом, напротив, не является хорошим вариантом и не имеет под собой надлежащего научного обоснования. Эксперты обращают внимание на высокую вероятность начала изжоги от чрезмерного потребления луковицы и дискомфорт в желудке.

Когда лучше делать прививку

По словам врачей, чтобы не подхватить заболевание, вам необходимо привиться перед началом сезона. Если вы забыли это сделать в указанный период, то можно попробовать и попозже, поскольку сделать укол "никогда не поздно". Однако есть некоторые ограничения: прививки не следует делать при высокой температуре. В таком случае лучше посоветоваться с врачом.

Сезон гриппа продолжается с октября по апрель и в идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу.

Специалисты утверждают, что прививка не дает 100% гарантии, ведь предсказать, насколько эффективной будет вакцина - невозможно. Однако сделать ее все равно необходимо.

Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.