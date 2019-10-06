Грип в Україні: як не підхопити інфекційне захворювання

Сезон простудних захворювань розпочався, а тому експерти дали деякі практичні поради, які допоможуть впоратися з грипом. Крім того, українцям розповіли, коли краще робити щеплення від грипу.

Як розпізнати грип

Грип зазвичай протікає важче, ніж банальна застуда, і загрожує небезпечними ускладненнями. Час від часу відзначаються особливо небезпечні форми хвороби. За статистикою, під час сезонних епідемій у світі щороку помирає 250-500 тисяч осіб.

Особливо небезпечний грип для маленьких дітей, літніх людей, вагітних жінок і ослаблених пацієнтів із хронічними захворюваннями легень і серцево-судинної системи. Підступність збудника грипу - у надзвичайній мінливості його властивостей. Всього відомо три різновиди вірусу: A, B і C, при цьому епідемії трапляються, зазвичай, через перших двох. Але в кожному типі виділяють підтипи, тому назву вірусу прийнято записувати у вигляді комбінації букв і цифр, наприклад A H1N1.

Властивості поверхневих білків постійно змінюються, і з кожним спалахом інфекції з'являються нові форми. Деякі з них стають особливо агресивними.

Грип в Україні - хто в зоні ризику і як вилікуватися (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Як лікувати

Вилікувати захворювання можна противірусною терапією. Чим раніше ви почнете застосовувати, тим краще: по закінченню декількох діб від початку хвороби вона стане менш ефективною.

А от їсти цибулю і часник кілограмами, щоб не заразитися грипом, навпаки, не є хорошим варіантом і не має під собою належного наукового обґрунтування. Експерти звертають увагу на високу ймовірність початку печії від надмірного споживання цибулі та дискомфорт у шлунку.

Коли краще робити щеплення

За словами лікарів, щоб не підхопити захворювання, вам необхідно зробити щеплення перед початком сезону. Якщо ви забули це зробити у зазначений період, то можна спробувати і пізніше, оскільки зробити укол "ніколи не пізно". Однак є деякі обмеження: щеплення не слід робити при високій температурі. В такому випадку краще порадитися з лікарем.

Сезон грипу триває з жовтня по квітень і в ідеалі вакцинація повинна проходити за два тижні до цього, тобто у вересні, оскільки організму потрібно два тижні, щоб розвинути імунітет до вірусу.

Фахівці стверджують, що щеплення не дає 100% гарантії, адже передбачити, наскільки ефективною буде вакцина - неможливо. Проте зробити її все одно необхідно.

Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйони доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.