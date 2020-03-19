Грипп в Украине косит людей: за последнюю неделю заболели более 200 тысяч человек

Грипп в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Грипп в Украине за неделю забрал жизни трех людей

Грипп в Украине продолжает свое наступление, несмотря на потепление и карантинные меры против коронавируса в стране. По данным МОЗ Украины, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201 653 человека, из которых 66,6% - это дети.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога в Украине. Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа", - объяснили в МОЗ.

Кроме того, за последнюю неделю в Украине три человека скончалось от осложнений после гриппа. Все смерти были подтверждены методом ПЦР. С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа скончалось 66 человек. Как отмечают в министерстве, все умершие не были привиты от гриппа.

Симптомы гриппа

Медики напоминают, что грипп начинается внезапно и штаммы, которые курсируют в этом сезоне, весьма агрессивны и дают осложнения. У больного резко поднимается температура от 37,5 до 39 градусов, появляется сильная головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, кашель, насморк, боль и першение в горле, могут слезиться глаза, появится тошнота и расстройство желудка.

При первых симптомах гриппа нужно связаться со своим семейным врачом и не заниматься самолечением. От домашних лучше изолироваться в отдельной комнате. Только врач может назначать лечение в соответствии с возрастом, сопутствующими заболеваниями и симптомами. Также врач принимает решение о госпитализации и проверке пациента на коронавирус.

Самые тяжелые осложнения после гриппа:

Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).

Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать украинцам, если они заподозрили у себя коронавирус.