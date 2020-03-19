Грип в Україні косить людей: за останній тиждень захворіло більше 200 тисяч людей

Грип в Україні (Колаж РБК-Україна)

Грип в Україні за тиждень забрав життя трьох людей

Грип в Україні продовжує свій наступ, попри потепління та карантинні заходи проти коронавірусу в країні. За даними МОЗ України, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 201 653 людини, з яких 66,6% - це діти.

"Інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу в Україні. Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу", - пояснили в МОЗ.

Крім того, за останній тиждень в Україні три людини померло від ускладнень після грипу. Всі смерті були підтверджені методом ПЦР. З початку епідемічного сезону в Україні від грипу померло 66 осіб. Як відзначають в міністерстві, всі померлі не були щеплені від грипу.

Симптоми грипу

Медики нагадують, що грип починається раптово і штами, які курсують в цьому сезоні, досить агресивні та дають ускладнення. У хворого різко підіймається температура від 37,5 до 39 градусів, з'являється сильний головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб, кашель, нежить, біль і першіння в горлі, можуть сльозитися очі, з'явиться нудота і розлад шлунку.

При перших симптомах грипу потрібно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем і не займатися самолікуванням. Від домашніх краще ізолюватися в окремій кімнаті. Тільки лікар може призначати лікування відповідно до віку, супутніх захворювань і симптомів. Також лікар приймає рішення про госпіталізацію і перевірку пацієнта на коронавірус.

Найважчі ускладнення після грипу:

Легеневі ускладнення (пневмонія, бронхіт). Саме пневмонія є причиною більшості смертельних випадків від грипу.

Ускладнення з боку верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів (отит, синусит, риніт, трахеїт).

Ускладнення з боку серцево-судинної системи (міокардит, перикардит).

Ускладнення з боку нервової системи (менінгіт, менінгоенцефаліт, енцефаліт, невралгії, полірадикулоневрити).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна робити українцям, якщо вони запідозрили у себе коронавірус.