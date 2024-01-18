У Києві невідомі намагалися зіпсувати мурал Соні Морозюк: "стало краще" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі "Київ 24".

Мурал Морозюк облили фарбою

У березні 2023 року в Києві на одній із багатоповерхівок з'явився мурал Софії Морозюк. На ньому зображене синьо-жовте полотно з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?"

Після скандалу з заручинами з корупціонером Романом Гринкевичем невідомі облили мурал Софії червоною фарбою.

Крім того, під картиною з'явився підпис: "Корупція = поразка".

Мурал Софії Морозюк намагалися зіпсувати (фото: Київ 24, Twitter)

Довідка

На початку січня стало відомо про те, що львівського бізнесмена та його сина Романа Гринкевича підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Роман виявився нареченим художниці Софії Морозюк.

Пізніше Агентство з розшуку та менеджменту вкрадених активів опублікувало реліз із майном Гринкевичів. У ньому зазначено, що у власності художниці є дві квартири, які могли бути куплені на вкрадені у держави гроші.

Дівчина пояснила, що до цих квартир не має жодного відношення. Однак вчора Морозюк заявила, що вона розірвала стосунки з Романом.

"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - пише художниця

Також дівчина зізналась, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки - обручку і кольє. Ці речі Соня обіцяє продати, а кошти - передасть на ЗСУ.