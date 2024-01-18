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"ДБР розлучає сім'ї": українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем

Україна, Четвер 18 січня 2024 10:10
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"ДБР розлучає сім'ї": українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем Художниця Софія Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Автор: Юлія Гаюк

Скандальна художниця Софія Морозюк скасувала заручини із сином львівського бізнесмена Романом Гринкевичем. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче бути з людиною, яка зрадила свою країну.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців із соціальних мереж на такий поворот подій.

Як реагували українці

Більшість користувачів не повірили у щирість допису відомої художниці та пригадали не менш скандальну особу Оксану Марченко. Юзери пропонують обирати собі партнера по життю за вірністю:

&quot;ДБР розлучає сім'ї&quot;: українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем

Скриншот

Водночас у мережі почали з'являтися жарти про те, що "ДБР розлучає сім'ї".

&quot;ДБР розлучає сім'ї&quot;: українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем

&quot;ДБР розлучає сім'ї&quot;: українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем

Скриншот

У коментарях до допису самої Софії коментатори також не оцінили вчинок дівчини:

  • "У багатстві та бідності поки ДБР не розлучить нас", - написав Олексій Дурнєв.
  • "Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових?"
  • "Я тебе кохаю, але не зовсім".
  • "Блін, жорстоке суспільство. Своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".
  • "Коли зрозуміла що все одно посадять, вирішила рвати кінці. Взагалі як, вибачте, щур. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке..."
  • "Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували "Картьє", бо я обирала його за позицію і погляди! Тоді, знаєте, соромно не буває!"

Довідка

На початку січня стало відомо про те, що львівського бізнесмена та його сина Романа Гринкевича підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Роман виявився нареченим художниці Софії Морозюк.

Пізніше Агентство з розшуку та менеджменту вкрадених активів опублікувало реліз із майном Гринкевичів. У ньому зазначено, що у власності художниці є дві квартири, які могли бути куплені на вкрадені у держави гроші.

Дівчина пояснила, що до цих квартир не має жодного відношення. Однак вчора Морозюк заявила, що вона розірвала стосунки з Романом.

"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - пише художниця

Також дівчина зізналась, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки - обручку і кольє. Ці речі Соня обіцяє продати, а кошти - передать на ЗСУ.

Раніше Сергій Притула відреагував на скандал Гринкевичів із Софією Морозюк.

Читайте також, як співачка Анна Трінчер висловилася про Софію Морозюк і корупційний скандал.

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ДБР коррупция