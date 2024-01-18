"ДБР розлучає сім'ї": українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем
Скандальна художниця Софія Морозюк скасувала заручини із сином львівського бізнесмена Романом Гринкевичем. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче бути з людиною, яка зрадила свою країну.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців із соціальних мереж на такий поворот подій.
Як реагували українці
Більшість користувачів не повірили у щирість допису відомої художниці та пригадали не менш скандальну особу Оксану Марченко. Юзери пропонують обирати собі партнера по життю за вірністю:
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Водночас у мережі почали з'являтися жарти про те, що "ДБР розлучає сім'ї".
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У коментарях до допису самої Софії коментатори також не оцінили вчинок дівчини:
- "У багатстві та бідності поки ДБР не розлучить нас", - написав Олексій Дурнєв.
- "Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових?"
- "Я тебе кохаю, але не зовсім".
- "Блін, жорстоке суспільство. Своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".
- "Коли зрозуміла що все одно посадять, вирішила рвати кінці. Взагалі як, вибачте, щур. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке..."
- "Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували "Картьє", бо я обирала його за позицію і погляди! Тоді, знаєте, соромно не буває!"
Довідка
На початку січня стало відомо про те, що львівського бізнесмена та його сина Романа Гринкевича підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Роман виявився нареченим художниці Софії Морозюк.
Пізніше Агентство з розшуку та менеджменту вкрадених активів опублікувало реліз із майном Гринкевичів. У ньому зазначено, що у власності художниці є дві квартири, які могли бути куплені на вкрадені у держави гроші.
Дівчина пояснила, що до цих квартир не має жодного відношення. Однак вчора Морозюк заявила, що вона розірвала стосунки з Романом.
"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - пише художниця
Також дівчина зізналась, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки - обручку і кольє. Ці речі Соня обіцяє продати, а кошти - передать на ЗСУ.
Раніше Сергій Притула відреагував на скандал Гринкевичів із Софією Морозюк.
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