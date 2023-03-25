Гриль чи сковорідка: ось на чому безпечніше смажити їжу

Часто люди в гонитві за ідеальними соковитими стейками і красивою скоринкою вибирають краще м'ясо і спеції, але забувають, що пристрій, на якому готується страва, теж має значення. Варто знати, що краще для здоров'я - сковорідка чи гриль.
Про це повідомила нутриціолог Оксана Шкіль в Instagram.
За її словами, гриль використовують для приготування страв за допомогою теплового випромінювання від горіння деревного вугілля, горючого газу, електронагрівачів чи ламп інфрачервоного випромінювання.
До переваг усіх грилів відносять:
Грилі з відкритим вогнем можуть бути небезпечними. Все через свинець - їжа, приготована на грилі, для якої використовувалися газети, як підпалюючий матеріал, є особливо шкідливою.
Вся проблема в тому, що в друкованій друкарській фарбі міститься свинець, який осідає у легенях, а також може накопичуватися в організмі.
Також під час приготування на відкритому грилю виділяються діоксини та фурани - продукти згоряння. За 2 години виділяється така сама кількість діоксинів, як і у разі горіння 220 тисяч цигарок.
Щоб безпечно та смачно готувати на електрогрилі, варто:
Нутриціолог каже, якщо обирати електрогриль і смаження на сковорідці, то краще надавати перевагу грилю.
Раніше ми повідомляли, як швидко позбутися запаху смаженої їжі в будинку.
Також ми писали, що робити зі сковорідкою, до якої все прилипає.