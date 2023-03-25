Гриль чи сковорідка: ось на чому безпечніше смажити їжу

Переваги та недоліки гриля

За її словами, гриль використовують для приготування страв за допомогою теплового випромінювання від горіння деревного вугілля, горючого газу, електронагрівачів чи ламп інфрачервоного випромінювання.

До переваг усіх грилів відносять:

менше жиру - зайвий жир просочується через решітку і не залишається на їжі. На відміну від сковороди, з якої жиру подітися нікуди, тому він залишається на їжі та потрапляє в організм;

менше олії - оскільки гриль затримує більше вологи, в олії немає потреби;

овочі та м’ясо зберігають вітаміни - стають більш доступними для організму бета-каротин, кальцій, залізо і лікопен, у м’ясі зберігаються рибофлавін (вітамін В2) і тіамін (вітамін В1).

Грилі з відкритим вогнем можуть бути небезпечними. Все через свинець - їжа, приготована ​​на грилі, для якої використовувалися газети, як підпалюючий матеріал, є особливо шкідливою.

Вся проблема в тому, що в друкованій друкарській фарбі міститься свинець, який осідає у легенях, а також може накопичуватися в організмі.

Також під час приготування на відкритому грилю виділяються діоксини та фурани - продукти згоряння. За 2 години виділяється така сама кількість діоксинів, як і у разі горіння 220 тисяч цигарок.

Як безпечно смажити їжу

Щоб безпечно та смачно готувати на електрогрилі, варто:

маринувати м'ясо, рибу та овочі. Це допоможе зменшити кількість токсинів та зробити страву смачнішою;

не кладіть надто товсті шматки їжі - вони будуть довше просмажуватись і точно згорять до чорної скоринки;

щоб їжа не пригоріла, покладіть її у пергамент, а лише тоді на гриль;

обирайте електрогриль зі змінним піддоном для збору жиру.

Нутриціолог каже, якщо обирати електрогриль і смаження на сковорідці, то краще надавати перевагу грилю.