Гриль или сковорода: вот на чем безопаснее жарить еду

Преимущества и недостатки гриля

По ее словам, гриль используют для приготовления блюд с помощью теплового излучения от горения древесного угля, горючего газа, электронагревателей или ламп инфракрасного излучения.

К преимуществам всех грилей относят:

меньше жира - лишний жир проникает через решетку и не остается на еде. В отличие от сковороды, из которой жиру деваться некуда, поэтому он остается на еде и попадает в организм;

меньше масла - поскольку гриль задерживает больше влаги, в масле нет нужды;

овощи и мясо сохраняют витамины - становятся более доступными для организма бета-каротин, кальций, железо и ликопен, в мясе хранятся рибофлавин (витамин В2) и тиамин (витамин В1).

Грили с открытым огнем могут быть небезопасными. Все из-за свинца - еда, приготовленная на гриле, для которой использовались газеты, как поджигающий материал, особенно вредна.

Вся проблема в том, что в печатной типографской краске содержится свинец, оседающий в легких, а также может накапливаться в организме.

Также при приготовлении на открытом гриле выделяются диоксины и фураны - продукты сгорания. За 2 часа выделяется такое же количество диоксинов, как и при горении 220 тысяч сигарет.

Как безопасно жарить еду

Чтобы безопасно и вкусно готовить на электрогриле, стоит:

мариновать мясо, рыбу и овощи. Это поможет уменьшить количество токсинов и сделать блюдо вкуснее;

не кладите слишком толстые куски пищи - они будут дольше прожариваться и точно сгорят до черной корочки;

чтобы еда не пригорела, положите ее в пергамент, а только тогда на гриль;

выбирайте электрогриль со сменным поддоном для сбора жира.

Нутрициолог говорит, если выбирать электрогриль и жарку на сковородке, то лучше отдавать предпочтение грилю.