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Грибок на стенах: в Черновцах студенты живут в аварийном общежитии (видео)

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 23:25
Грибок на стенах: в Черновцах студенты живут в аварийном общежитии (видео)
Аварийное общежитие (фото: коллаж РБК-Украина)

Черновицкие студенты живут в ужасных условиях

Аварийное общежитие, где протекает потолок и на стенах растет грибок, является домом для будущих IT-специалистов. В здании также проблемы с горячей водой и электричеством. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня".

Одна из студенток Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича, которая учиться на третьем курсе и проживает в этом общежитии, рассказала, что с потолка постоянно капает вода и им приходиться подставлять тазик.

К руководству студенты пытались обращаться не раз, но им говорят, что между этажами собирается конденсат, который якобы является причиной подтеков. Стоит отметить, что в одной из комнат вся стена в черном грибке, несмотря на то, что летом студенты делали ремонт.

Аварийное общежитие (видео: YouTube/Сегодня)

Студенты требуют, чтобы руководство сделало полноценный ремонт помещения, поскольку они ежегодно сдают для этого деньги, кроме платы за проживание. В последний раз со студентов брали по 150 гривен на ремонт. И так как студентов более 500, собранная сумма должна составлять более 80 тысяч гривен.

У студентов также есть вопросы и по электричеству. За свет учащиеся платят отдельно, по 300-400 гривен с комнаты. Но проводка такая, что некоторые бояться ложиться спать чтобы не сгореть.

Руководство студгородка отчитывается: постоянно что-то закупается для общежития. Так, в начале учебного года была куплена новая сантехника, моющие средства, ершики, туалетная бумага и мыло. А еще почти 30 тысяч гривен было потрачено на одеяла и подушки.

Напомним, что в Киево-Могилянской академии администрация общежития дала распоряжение выбросить вещи студентов из окна, которые не отвечают установленным правилам распорядка учреждения.

Ранее сообщалось, что Студенты КПИ поссорились с руководством, поскольку у них забрали помещение, в котором снималось "молодежное кино".

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