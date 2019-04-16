Скандал в Киево-Могилянской академии: все подробности

Скандал в Киево-Могилянской академии (Коллаж РБК-Украина)

Администрация общежития Киево-Могилянской академии применяет жесткие методы

В Киево-Могилянской академии администрация общежития дала распоряжение выбросить вещи студентов из окна, которые не отвечают установленным правилам распорядка учреждения. Об этом заявила студентка университета Надежда Сазонова на своей странице в Facebook.

По словам Надежды, это уже не первый случай такого поведения администрации общежития. Несколько месяцев назад из окна выбросили диван, который не нравился администрации.

"Если поговорить со студентами, которые проживают на Троещине, подтверждений неадекватности администрации общежития найдется множество", - написала Надежда.

Фото: facebook.com/comrade.nadenka

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

"Вообще, есть статья "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подать заявление, и пусть попрыгают";

"Прямо возле шкафа - дорожка, по которой дети идут в школу. Хорошо, что это хоть ничем летальным не закончилось";

"Хотелось бы, чтобы Студенческая Коллегия НаУКМА срочно рассмотрела этот вопрос на одном из очередных заседаний";

"В КМА проблемы с администрацией общежития не только на Троещине, грубость и самоуправство и на Кудри обыденное дело. Когда я лично говорила об этом с господином Андреем прошлой весной, он сказал: "Найдите нормального человека, который будет работать за такие деньги";

Напомним, что киевский ресторан оскандалился из-за Собора Парижской Богоматери.

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