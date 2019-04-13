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Снимали молодежное кино: в КПИ разгорелся громкий скандал (видео)

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 09:21
Снимали молодежное кино: в КПИ разгорелся громкий скандал (видео)
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Студенты КПИ не на шутку разругались с руководством вуза

Студенты КПИ рассорились с руководством, поскольку те забрали помещение, в котором снималось "молодежное кино" и начали наводить свои порядки. О данном инциденте информирует ТСН.

За два года в неприметном холле молодежь обустроила студенческое телевидение, а теперь им приказывают немедленно выселиться. Изначально помещение студентам выделил ректор еще в 2016-ом. Ребята купили микрофоны, принесли из дома компьютеры, мебель и даже студию с декорациями создали.

Видеоролики студенты со своей институтской жизнью выкладывали в интернет и говорят, что иногда они были "неудобны" преподавателям. Хотя в университете утверждают, что просто хотят навести порядок. 

"Наверное администрации не нравились наши видео", - говорит один из студентов.

Видео: (YouTube/ТСН)

За 8 лет студенты насобирали более 17 тысяч подписчиков. Снимали и монтировали ролики про жизнь в КПИ сами. Показывали и митинги, где студенты требовали ремонт и прочее.

"Мы существуем на определенных ценностях. Мы никогда не брали деньги и всегда боролись за права студентов", - сказал представитель молодежного телевидения КПИ.

Администрация в свою очередь раздувать скандал не хочет, а потому предлагает студентам новое помещение. Однако ребятам такая идея не по душе, они перевозят вещи и планируют создать свою студию вне института.

Напомним, что студентку КПИ, которая обвинила сотрудника Нацполиции в домогательстве и угрозах объявили в розыск.

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