Грибок на стінах: в Чернівцях студенти живуть в аварійному гуртожитку (відео)

Аварійний гуртожиток (фото: колаж РБК-Україна)

Чернівецькі студенти живуть в жахливих умовах

Аварійний гуртожиток, де протікає стеля й на стінах росте грибок, є домом для майбутніх ІТ-фахівців. У будівлі також проблеми з гарячою водою і електрикою. Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні".

Одна з студенток Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича, яка навчається на третьому курсі і проживає в цьому гуртожитку, розповіла, що зі стелі постійно капає вода і їм доводиться підставляти тазик.

До керівництва студенти намагалися звертатися не раз, але їм кажуть, що між поверхами збирається конденсат, який нібито є причиною цього. Варто зазначити, що в одній з кімнат вся стіна в чорному грибку, незважаючи на те, що влітку студенти робили ремонт.

Аварійного гуртожитку (відео: YouTube/Сьогодні)

Студенти вимагають, щоб керівництво зробило повноцінний ремонт приміщення, оскільки вони щороку здають для цього гроші, крім плати за проживання. В останній раз зі студентів брали по 150 гривень на ремонт. І так як студентів понад 500, зібрана сума повинна становити більше 80 тисяч гривень.

У студентів також є питання і по електриці. За світло учні платять окремо, по 300-400 гривень з кімнати. Але проводка така, що деякі боятися лягати спати, щоб не згоріти.

Керівництво студмістечка звітує: постійно щось закуповується для гуртожитку. Так, на початку навчального року була куплена нова сантехніка, миючі засоби, йоржики, туалетний папір та мило. А ще майже 30 тисяч гривень було витрачено на ковдри і подушки.

Нагадаємо, що в Києво-Могилянській академії адміністрація гуртожитку дала розпорядження викинути речі студентів з вікна, які не відповідають установленим правилам розпорядку установи.

Раніше повідомлялося, що cтуденти КПІ посварилися з керівництвом, оскільки у них забрали приміщення, в якому знімалося "молодіжне кіно".