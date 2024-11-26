Грибний суп з гречкою та опеньками: рецепт ситної першої страви на обід чи вечерю

Що потрібно для грибного супу з опеньками та гречкою

Для того, щоб приготувати грибний суп з опеньками та гречкою, необхідні такі продукти:

вода - 3-3,5 л

гречка - 50 г

опеньки - 200 г

картопля - 4 шт.

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

зелень - до смаку

Як готувати грибний суп з опеньками та гречкою

Для приготування грибного супу можна використовувати свіжі або заморожені опеньки. Проте радять використовувати свіжі - так суп буде смачнішим.

Гриби потрібно ретельно промити під проточною водою декілька разів, а потім відварити. Для цього 1-1,5 л води в каструлі з грибами доводять до кипіння, після чого проварюють опеньки протягом 5 хвилин.

Тим часом підготуйте інші інгредієнти для грибного супу. Картоплю, моркву та цибулю необхідно почистити та нарізати на невеликі шматочки. Моркву також можна натерти.

Покладіть картоплю в іншу каструлю та залийте 2 л води. Поставте каструлю на вогонь, а тим часом приготуйте засмажку з цибулі та моркви, обсмаживши інгредієнти до розм'якшення.

Як готувати засмажку для супу (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Додайте готову засмажку до картоплі. Промийте гречку, після чого обережно перекладіть її в суп.

З відварених грибів злите рідину за допомогою друшляка. Перекладіть опеньки в суп, за бажанням нарізавши гриби на невеликі шматочки.

Як варити грибний суп (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Додайте до страви сіль, перець та спеції до смаку. Перемішайте грибний суп, доведіть його до кипіння та проваріть протягом 25 хвилин, до повної готовності гречки та картоплі.

Перед подачею прикрасьте грибний суп подрібненою зеленню та за бажанням заправте сметаною.