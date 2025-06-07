Сезон відкрито! Де у червні знайти великі і смачні лисички, білі та інші гриби

Білі гриби

У червні починає плодити білий гриб, відомий під назвою "колосовик". Названий так тому, що з’являється одночасно з появою колосків на полях. Ці гриби полюбляють дубові ліси з глинистим ґрунтом, а також змішані ліси з соснами на піщаному ґрунті.

Колосовики не тримаються довго - максимум десять днів, адже часті зливи і ще недостатньо прогріта земля їм не до вподоби. Проте в цей короткий період вони радують грибників міцними та смачними плодами.

Білі гриби (фото: Вікіпедія)

Сироїжки

Сироїжки - одні з найтиповіших грибів червня в Україні. Вони з’являються переважно в березових лісах, утворюючи яскраві острівці серед моху. Їх капелюшки бувають найрізноманітніших кольорів - від ніжно-рожевого до фіолетового.

Ці гриби не вимагають особливих знань, легко розпізнаються й підходять для різноманітних страв. Зустрічаються сироїжки в лісі аж до самої осені.

Сироїжки (фото: Вікіпедія)

Підосиковики і підберезники

У лісах із домішками осики можна натрапити на підосиковики - міцні та поживні гриби з червонястими шапками. Водночас з ними, ближче до другої половини місяця, активно з’являються підберезники.

Після травневого шару вони роблять невелику перерву, а потім дають новий урожай. Вони ростуть поблизу беріз, часто групами, і мають гарні смакові якості.

Підосиковик (фото: Вікіпедія)

Моховики, опеньки та інші супутники літа

Уже з середини червня в будь-якому лісі можна побачити зелено-коричневі моховики. Вони ростуть окремо або групами, часто в затінених місцях.

Крім них, з’являються і літні опеньки, які будуть радувати грибників аж до пізньої осені. У цей самий період варто звернути увагу на валуї та перцеві грузді, які є близькими родичами сироїжок.

Моховики (фото: Вікіпедія)

Лисички та зонтики

Ближче до завершення червня з-під моху в сосново-березових лісах з’являються справжні лисички. Вони яскраві, міцні та практично не бувають червивими, за що цінуються особливо. Ці гриби залишаються в лісі до жовтня, прикрашаючи літні кошики грибників.

Також наприкінці червня можна знайти зонтики, деякі види млечників і товстих свинушок. Хоча ці гриби ще не в розпалі, вони сигналізують про поступовий вступ літа в грибну повноту.

Зонтики (фото: Вікіпедія)