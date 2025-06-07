Сезон открыт! Где в июне найти крупные и вкусные лисички, белые и другие грибы

Белые грибы

В июне начинает плодить белый гриб, известный под названием "колосовик". Назван так потому, что появляется одновременно с появлением колосков на полях. Эти грибы любят дубовые леса с глинистой почвой, а также смешанные леса с соснами на песчаной почве.

Колосовики не держатся долго - максимум десять дней, ведь частые ливни и еще недостаточно прогретая земля им не нравится. Однако в этот короткий период они радуют грибников крепкими и вкусными плодами.

Белые грибы (фото: Википедия)

Сыроежки

Сыроежки - одни из самых типичных грибов июня в Украине. Они появляются преимущественно в березовых лесах, образуя яркие островки среди мха. Их шляпки бывают самых разнообразных цветов - от нежно-розового до фиолетового.

Эти грибы не требуют особых знаний, легко распознаются и подходят для разнообразных блюд. Встречаются сыроежки в лесу вплоть до самой осени.

Сыроежки (фото: Википедия)

Подосиновики и подберезовики

В лесах с примесью осины можно встретить подосиновики - крепкие и питательные грибы с красноватыми шапками. Одновременно с ними, ближе ко второй половине месяца, активно появляются подберезовики.

После майского слоя они делают небольшой перерыв, а затем дают новый урожай. Они растут вблизи берез, часто группами, и имеют хорошие вкусовые качества.

Подосиновик (фото: Википедия)

Моховики, опята и другие спутники лета

Уже с середины июня в любом лесу можно увидеть зелено-коричневые моховики. Они растут отдельно или группами, часто в затененных местах.

Кроме них, появляются и летние опята, которые будут радовать грибников вплоть до поздней осени. В этот же период стоит обратить внимание на валуи и перечные грузди, которые являются близкими родственниками сыроежек.

Моховики (фото: Википедия)

Лисички и зонтики

Ближе к концу июня из-под мха в сосново-березовых лесах появляются настоящие лисички. Они яркие, крепкие и практически не бывают червивыми, за что ценятся особенно. Эти грибы остаются в лесу до октября, украшая летние корзины грибников.

Также в конце июня можно найти зонтики, некоторые виды млечников и толстых свинушек. Хотя эти грибы еще не в разгаре, они сигнализируют о постепенном вступлении лета в грибную полноту.

Зонтики (фото: Википедия)