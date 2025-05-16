Хочеться знайти гриби, а лісу поруч немає? 5 смачних грибів, які ростуть у полях та луках

Польові гриби часто недооцінюють, адже всі звикли до “класики”- лісових білих або лисичок. Але саме на відкритих ділянках, луках, узбіччях і полях можна знайти чимало їстівних і дуже смачних грибів.

Польова печериця (шампіньйон)

Цей гриб добре знайомий усім - саме його вирощують у промислових масштабах. У природі польовий шампіньйон зростає на луках, полях, уздовж доріг і навіть у садах. Має круглу білу або трохи кремову шапочку, яка згодом розкривається, та ніжку з плівковим кільцем. М’якоть білосніжна, але при розрізанні рожевіє.

Важливо не сплутати його з отруйною блідою поганкою, яка на перший погляд може бути схожою - тому завжди перевіряйте забарвлення пластинок: у шампіньйона вони рожеві або темно-коричневі, а не білі.

Польові печериці (фото: Вікіпедія)

Гриб-парасоля

Гриби-парасолі легко впізнати завдяки характерному вигляду - шапка схожа на парасолю з лусочками, а ніжка тонка й висока. Росте цей гриб на луках, у степах і на узліссях, часто по одинці або невеликими групами. Молоді гриби мають яйцеподібну форму, але з часом шапка розкривається.

Важливо не переплутати їстівний гриб-зонтик із жовтим або червоним мухомором, які мають схожі лусочки. Гриб-парасоля має приємний горіховий аромат, ідеально підходить для смаження та запікання.

Гриб-парасоля (фото: Вікіпедія)

Польові опеньки

Ці гриби менш відомі, ніж лісові опеньки, проте їх також цінують за смак і аромат. Ростуть вони на лугах, галявинах, у траві, іноді біля гнилих пеньків або коріння.

Відрізняються тонкою довгою ніжкою та капелюшком, який у молодих грибів напівсферичний, а згодом стає пласким. Колір - світло-жовтий або кремовий. Польові опеньки варто попередньо відварити, щоб зменшити ймовірність алергічних реакцій. Їх можна маринувати або смажити - смак дуже ніжний.

Польові опеньки (фото: Вікіпедія)

Садова ентолома

Цей гриб з’являється навесні та на початку літа, часто в садах, на полях або біля господарських ділянок. Садова ентолома має кремово-білу шапочку, яка з часом розпрямляється, і щільну білу ніжку. Запах - приємний, трохи фруктовий.

Проте важливо бути уважним: ентолому легко сплутати з отруйними представниками свого роду, зокрема - з ентоломою отруйною. Тому збирайте ці гриби лише тоді, коли впевнені у впізнаванні. У кулінарії її використовують для тушкування, а також додають у супи.

Садова ентолома (фото: Вікіпедія)

Травнева рядовка

Як зрозуміло з назви, цей гриб з’являється у травні - часто раніше за інші. Росте на луках, біля стежок, у садах і навіть біля людських осель. Має щільну, кремову або світло-бежеву шапку, яка трохи слизька на дотик.

М’якоть щільна, біла, з характерним запахом борошна або свіжого хліба. Травневу рядовку часто смажать або додають у пироги - вона має ніжний смак і добре зберігає форму при приготуванні. Це один із найулюбленіших весняних грибів досвідчених грибників.

Травнева рядовка (фото: Вікіпедія)