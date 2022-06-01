Грибників попередили про небезпеку, яка може коштувати здоров'я чи навіть життя (фото)

Українських грибників попередили, що поширений міф про те, що гриби поїдені тваринами є їстівними, може коштувати життя.

Зокрема, про гриби Агроцибе ранній, які майже неможливо знайти неушкодженими комахами, повідомив у Facebook -спільноті "Гриби України" Євген Руденко.

Що відомо про гриб

Зокрема, найчастіше ці гриби пошкоджують жуки-стафіліни. Причому пошкодження жуками настільки характерні, що їх можна віднести до видових ознак гриба.

"Зазвичай вони прогризають шапку знизу, роблячи отвір у гіменофорі, часто не споживаючи його тому він звисає біля отвору у вигляді лохмоття, і вгризаються у м'якуш шапинки, роблячи в ньому цілі камери до самої кутикули. При цьому при огляді шапки зверху помітні "прозорі" вічка. Однак, не рідко вони прогризають шапинку наскрізь", - написав Руденко.

Також зараз можуть бути й інші види схожі на ці.

Окрім того, грибників попереджають, що міф про те, що гриби поїдені тваринами є їстівними, може коштувати здоров'я або навіть життя. Важливо знати, що визначати їстівність грибів потрібно виключно за точною ідентифікацією виду та по його видовим ознакам.

Додамо, що гриб Агроцибе ранній придатний до споживання свіжим, тобто без попереднього відварювання.

Гриб Агроцибе ранній (facebook.com/groups/hrybni.nayidky)