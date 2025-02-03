Топ-10 найкращих нарядів на Греммі-2025: ефектні фото з червоної доріжки

У Лос-Анджелесі (США) в ніч на 3 лютого відбулася 67-а церемонія нагородження музичної премії Греммі, під час якої назвали імена переможців . Американська співачка Бейонсе вперше перемогла в головній номінації "Альбом року" з альбомом Cowboy Carter, а піснею року стала композиція Not Like Us американського репера Кендріка Ламара.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти про найбільш шикарні образи зірок на червоній доріжці Греммі-2025.

Грейсі Абрамс

25-річна співачка обрала лаконічну сукню від Chanel молочного відтінку із завищеною лінією талії, яку підкреслила стрічкою контрастного чорного кольору. Сукня з вуаллю багатьом нагадала традиційний весільний образ. Його вона доповнила масивними сережками та каблучкою з білого золота з діамантами, а також чорними туфлями-човниками.



Грейсі Абрамс (фото: Getty Images)

Тейлор Свіфт

Відома співачка Тейлор Свіфт обрала кутюрну сукню яскраво-червоного кольору від Vivienne Westwood. Вбрання, що складається з корсета і короткої спідниці, було повністю прикрашене стразами. Родзинкою вбрання став ланцюжок на стегні, прикрашений камінням і буквою "Т".



Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Її шанувальники звернули на такий акцент в образі - літера "Т" могла означати "Тейлор" або ж "Тревіс" (Келсі) - це ім'я її бойфренда, з яким вона у стосунках із літа 2023 року.



Родзинка образу Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Майлі Сайрус

Сайрус обрала досить скромну шкіряну сукню від Saint Laurent. Співачка підкреслила підтягнуту фігуру вбранням чорного кольору з вирізом спереду. Її сукня стала одним з багатьох повністю чорних образів на червоній доріжці. Доповнити лук вона вирішила розпущеним волоссям і макіяжем з акцентом на очах, а також масивними золотими браслетами.



Майлі Сайрус (фото: Getty Images)

Сабріна Карпентер

Американська акторка і співачка, яка здобула широку популярність завдяки ролі Маї Гарт у серіалі каналу Дісней "Історії Райлі", з'явилася на червоній доріжці в блідо-блакитній, прикрашеній пір'ям сукні з глибоким вирізом на спині. Свій образ вона доповнила локонами в стилі Мерилін Монро і природним макіяжем у нюдових відтінках з акцентом на губах.



Сабріна Карпентер (фото: Getty Images)

Charli XCX

Charli XCX вибрала ефектне вбрання, яке Людовик де Сен-Сернен створив як запрошений дизайнер для Jean Paul Gaultier Couture. На виготовлення сукні сірого кольору з об'ємними рукавами та повітряною спідницею пішло 230 метрів найтоншого шифону. Доповнити свій образ артистка вирішила високими босоніжками-чоботами.



Charli XCX (фото: Getty Images)

Cardi B

Американська хіп-хоп-виконавиця, авторка пісень, актриса і телезірка Cardi B з'явилася в розкішній сукні від Roberto Cavalli. Іскристе каміння, розкішне пір'я і силует "пісочний годинник" - цей образ був втіленням високої моди та голлівудського гламуру.



Cardi B (фото: Getty Images)

Біллі Айліш

Американська співачка Біллі Айліш, яка претендувала на сім нагород, але не перемогла в жодній номінації, для виходу на червону доріжку обрала досить нестандартний образ - чорний брючний костюм від Prada і білу сорочку. Доповнити свій лук вона вирішила окулярами та оригінальним головним убором - матроським капелюхом.



Біллі Айліш (фото: Getty Images)

Леді Гага

Багаторазова володарка премії Греммі Леді Гага була одягнена в ефектну бальну сукню з довгими об'ємними рукавами. Співачка обрала готичний образ, підкресливши його прямим чубчиком і чорним волоссям.



Леді Гага (фото: Getty Images)

Шарлотта Лоуренс

Співачка та актриса Шарлотта Лоуренс з'явилася в оригінальному вбранні від Saint Laurent. Вона обрала напівпрозору сукню на бретельках в довжині максі, яку одягла без бюстгальтера. Завершили її свій образ накидка і масивне намисто з камінням у вигляді вузла на шиї.



Шарлотта Лоуренс (фото: Getty Images)

Kehlani

Співачка Kehlani з'явилася на червоній доріжці зі своєю маленькою донькою у вбранні чорного кольору. Артистка обрала стильну сукню в білу смужку з баскою і довгим шлейфом. Доповнити вбрання вона вирішила високими чорними рукавичками та прикрасами з діамантами. Завершувало лук стильна укладка.



Kehlani з дочкою (фото: Getty Images)