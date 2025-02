Топ-10 найкращих нарядів на Греммі-2025: ефектні фото з червоної доріжки

У Лос-Анджелесі (США) в ніч на 3 лютого відбулася 67-а церемонія нагородження музичної премії Греммі, під час якої назвали імена переможців. Американська співачка Бейонсе вперше перемогла в головній номінації "Альбом року" з альбомом Cowboy Carter, а піснею року стала композиція Not Like Us американського репера Кендріка Ламара.