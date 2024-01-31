Грають, піклуються, лікують. Топ-8 українських стартапів для власників тварин

Petcube

Заснована українцями у 2012 році компанія Petcube створює гаджети для власників домашніх тварин.

Відпочатку Petcube мав форму кубу й містив ширококутну камеру, лазерну указку, мікрофон та динамік.

За допомогою підключення до домашньої мережі Wi-Fi він дозволяв користувачам бачити своїх улюбленців, а також розмовляти та гратися з ними за допомогою смартфону.

Згодом проект почав створювати й інші подібні продукти для собак і котів - камери з лазерними указками, ласощами, ветеринарним чатом тощо.

Додатки Petcube для різних ОС дозволяють публікувати фотографії свого улюбленця, додавати користувачів у друзі, стежити за оновленнями інших любителів тварин, залишатися на зв'язку за допомогою push-повідомлень, або ж ділитися світлинами у соціальних мережах.

Ці розумні камери - неймовірні (скріншот: petcube.com)

Animal ID

Міжнародна платформа для власників домашніх улюбленців Animal ID була заснована командою українських IT спеціалістів, зоозахисників та інших небайдужих людей у 2011 році.

Проект стартував як громадська ініціатива з підрахунку безпритульних тварин, після чого отримав технологічну складову.

Нині платформа дозволяє створити, зареєструвати й активізувати у міжнародній базі animal-id.net цифровий профіль домашнього улюбленця з усією важливою інформацією - від фотографій і контактних даних, до ветеринарних документів і запланованих у календарі подій.

Спеціальний маркер з унікальним цифровим QR-паспортом допомагає легко відстежити та знайти тварину, якщо вона загубиться - кожен жетон-адресник Animal ID має зі зворотного боку індивідуальний QR-код, який потрібно активувати в додатку після реєстрації.

Додаток Animal ID - універсальне рішення для відповідальних власників тварин (скріншот: animal-id.net)

VETonline

Сервіс онлайн-консультацій ветеринара VETonline був створений у 2019 році й став першою подібною платформою в Україні.

Цей взірець ветеринарної телемедицини допомагає швидко отримати онлайн-консультацію від професійного ветеринара у чаті або викликати лікаря додому. Важливо, що ці послуги доступні користувачам у режимі 24/7.

Підключити ветеринара на платформі обіцяють впродовж лічених хвилин (з моменту створення заявки). Крім того, в чат можна відправляти фото, відео та текстові повідомлення з будь-якого гаджету.

Серед партнерів проекту - клініки та лікарі, що надають кваліфіковані ветеринарні послуги.

Цей сервіс - економія вашого часу та коштів (скріншот: vetonline.pro)

RAWR Smart Collar

Розумний нашийник для домашніх улюбленців RAWR Smart Collar був представлений українськими розробниками на Міжнародній виставці споживчої електроніки CES 2019 у Лас-Вегасі.

Захищений від вологи та зовнішніх пошкоджень нашийник працює у парі зі смартфоном і має великий спектр різних функцій - стежить за твариною, надсилає на телефон власника всю необхідну інформацію, має ліхтарик і навіть може показувати температуру тіла вашого улюбленця.

Зручний додаток для керування цим гаджетом допомагає завжди бути в курсі місцезнаходження домашньої тварини, її здоров'я, активності, а також дозволяє ділитися її пригодами з друзями та родиною.

RAWR Smart Collar підійде будь-якому песикові (скріншот: getrawr.com)

SPOKK

Цей український InsurTech стартап отримав перші вливання від інвестора зі Швеції у січні 2020 року.

SPOKK є цифровою платформою для страхування домашніх тварин, скарг та управління страховими полісами.

Йдеться про так зване "страхування у смартфоні" з доступними продуктами мікрострахування та повним спектром послуг онлайн.

Страховий поліс домашніх тварин від SPOKK охоплює нещасні випадки, які можуть трапитися з котами та собаками - отруєння, автомобільні аварії, незаконні дії третіх осіб, падіння з висоти, травми, що відбулися під час прогулянки тощо.

Таке страхування - зручне й корисне (скріншот: spokk.ua)

GladPet

GladPet - некомерційний проект, спрямований на системне вирішення проблеми безхатніх тварин гуманними способами.

З жовтня 2016 року сервіс працював у межах Одеси та області, однак уже з квітня 2018 року функціонує для користувачів з усієї території України.

Цей безкоштовний онлайн-ресурс допоможе знайти кота або собаку для адопції, стати опікуном для тварини у притулку, опублікувати оголошення про пошук загубленого собаки/кішки (або ж про знайдену домашню тварину), а ще - шукати родини для безпритульних чотирилапих.

Він дозволяє користувачам отримати корисні рекомендації щодо ветклінік чи кінологів, а також записатися у волонтери.

Кожна тварина заслуговує на щастя (скріншот: gladpet.org)

Dogito

Dogito - сервіс для власників собак з інтерактивною картою dog-friendly місць, власною спільнотою, експертами, знайомствами та прогулянками.

Його місія - зробити міста України дружніми для собак і максимально соціалізувати усіх чотирилапих вихованців.

Онлайн-портал і додаток Dogito дозволяють знайти собачі майданчики, спланувати маршрути для прогулянок, отримати корисні поради та рекомендації, обрати найближчі ветеринарні клініки, або ж дізнатися про небезпечні для тварин місця.

Крім того, Dogito допомогає знаходити власників собак у своєму районі, додавати їх до списку друзів та спілкуватися у вбудованому месенджері.

Зареєструватися у сервісі можна як власникам тварин (звичайним користувачам), так і фахівцям (кінологам, ветеринарам, грумерам, заводчикам, вигульникам собак, зоомагазинам, зооготелям, ветеринарним клінікам тощо).

Цей застосунок допомагає спілкуватися та дружити (скріншот: play.google.com)

ZooZy

ZooZy - елегантний трекер активності та здоров'я для довголіття будь-якої собаки.

Він відстежує рухи та "вправи" чотирилапих друзів і перетворює їх у реальні показники активності, сну чи здоров'я в цілому.

Легкий і водонепроникний трекер може світитись чи блимати у темряві, а також має акумулятор, який тримає заряд більш як 10 днів.

Зручний додаток ZooZy допомагає відстежувати рухи собаки, її денний чи нічний сон, а також створює індивідуальні схеми активності та відпочинку.

Сервіс має розумний щоденник для зберігання всіх даних про тварину в одному місці (з нагадуваннями, тегами та файлами), а також калькулятор дієти - для збалансованого харчування.

Цей трекер допомагає дбати про вашу тварину (скріншот: zoozy.co)