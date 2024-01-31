Играют, заботятся, лечат. Топ-8 украинских стартапов для владельцев животных

PetTech-индустрия стремительно развивается как в Украине, так и за рубежом. Предприниматели и разработчики создают уникальные стартапы - приложения и гаджеты - которые способны играть, заботиться и даже беречь здоровье животных.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших украинских стартапов для владельцев животных.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Petcube, Animal ID, VETonline, RAWR, SPOK, GladPet, Dogito, ZooZy.
Основанная украинцами в 2012 году компания Petcube создает гаджеты для владельцев домашних животных.
Изначально Petcube имел форму куба и содержал широкоугольную камеру, лазерную указку, микрофон и динамик.
Посредством подключения к домашней сети Wi-Fi он позволял пользователям видеть своих любимцев, а также разговаривать и играть с ними с помощью смартфона.
Впоследствии проект начал создавать и другие подобные продукты для собак и кошек - камеры с лазерными указками, лакомством, ветеринарным чатом и т.д.
Приложения Petcube для различных ОС позволяют публиковать фотографии своего любимца, добавлять пользователей в друзья, следить за обновлениями других любителей животных, оставаться на связи с помощью push-сообщений или делиться фотографиями в социальных сетях.
Эти умные камеры - невероятные (скриншот: petcube.com)
Международная платформа для владельцев домашних питомцев Animal ID была основана командой украинских IT специалистов, зоозащитников и других неравнодушных людей в 2011 году.
Проект стартовал как общественная инициатива по подсчету бездомных животных, после чего получил технологическую составляющую.
В настоящее время платформа позволяет создать, зарегистрировать и активизировать в международной базе animal-id.net цифровой профиль домашнего питомца со всей важной информацией - от фотографий и контактных данных до ветеринарных документов и запланированных в календаре событий.
Специальный маркер с уникальным цифровым QR-паспортом помогает легко отследить и найти животное, если оно потеряется - каждый жетон-адресник Animal ID имеет с обратной стороны индивидуальный QR-код, который нужно активировать в приложении после регистрации.
Приложение Animal ID - универсальное решение для ответственных владельцев животных (скриншот: animal-id.net)
Сервис онлайн-консультаций ветеринара VETonline был создан в 2019 году и стал первой подобной платформой в Украине.
Этот образец ветеринарной телемедицины помогает быстро получить онлайн-консультацию от профессионального ветеринара в чате или вызвать врача на дом. Важно, что эти услуги доступны пользователям в режиме 24/7.
Подключить ветеринара на платформе обещают в течение считанных минут (с момента создания заявки). Кроме того, в чате можно отправлять фото, видео и текстовые сообщения с любого гаджета.
Среди партнеров проекта - клиники и врачи, предоставляющие квалифицированные ветеринарные услуги.
Этот сервис - экономия вашего времени и средств (скриншот: vetonline.pro)
Умный ошейник для домашних питомцев RAWR Smart Collar был представлен украинскими разработчиками на Международной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе.
Защищенный от влаги и внешних повреждений ошейник работает в паре со смартфоном и имеет большой спектр различных функций - следит за животным, отправляет на телефон владельца всю необходимую информацию, имеет фонарик и даже может показывать температуру тела вашего любимца.
Удобное приложение для управления этим гаджетом помогает всегда быть в курсе местонахождения домашнего животного, его здоровья, активности, а также позволяет делиться его приключениями с друзьями и семьей.
RAWR Smart Collar подойдет любому песику (скриншот: getrawr.com)
Этот украинский InsurTech стартап получил первые вливания от инвестора из Швеции в январе 2020 года.
SPOKK представляет собой цифровую платформу для страхования домашних животных, жалоб и управления страховыми полисами.
Речь идет о так называемом "страховании в смартфоне" с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.
Страховой полис домашних животных от SPOKK охватывает несчастные случаи, которые могут случиться с котами и собаками - отравление, автомобильные аварии, незаконные действия третьих лиц, падение с высоты, травмы, произошедшие во время прогулки и т.д.
Такое страхование - удобное и полезное (скриншот: spokk.ua)
GladPet - некоммерческий проект, направленный на системное решение проблемы бездомных животных гуманными способами.
С октября 2016 года сервис работал в пределах Одессы и области, однако уже с апреля 2018 года функционирует для пользователей со всей территории Украины.
Этот бесплатный онлайн ресурс поможет найти кота или собаку для адопции, стать опекуном для животного в приюте, опубликовать объявление о поиске потерянной собаки/кошки (или о найденном домашнем животном), а еще - искать семьи для бездомных четырехлапых.
Он разрешает пользователям получить полезные рекомендации насчет ветклиник или кинологов, а также записаться в волонтеры.
Каждое животное заслуживает счастья (скриншот: gladpet.org)
Dogito - сервис для владельцев собак с интерактивной картой dog-friendly мест, собственным сообществом, экспертами, знакомствами и прогулками.
Его миссия - сделать города Украины дружественными для собак и максимально социализировать всех четырехлапых питомцев.
Онлайн-портал и приложение Dogito позволяют найти собачьи площадки, спланировать маршруты для прогулок, получить полезные советы и рекомендации, выбрать ближайшие ветеринарные клиники, или же узнать об опасных для животных местах.
Кроме того, Dogito помогает находить владельцев собак в своем районе, добавлять их в список друзей и общаться во встроенном мессенджере.
Зарегистрироваться в сервисе можно как владельцам животных (обычным пользователям), так и специалистам (кинологам, ветеринарам, грумерам, заводчикам, выгульщикам собак, зоомагазинам, зооотелям, ветеринарным клиникам и т.п.).
Это приложение помогает общаться и дружить (скриншот: play.google.com)
ZooZy - элегантный трекер активности и здоровья для долголетия любой собаки.
Он отслеживает движения и "упражнения" четырехлапых друзей и превращает их в реальные показатели активности, сна или здоровья в целом.
Легкий и водонепроницаемый трекер может светиться или мигать в темноте, а также имеет аккумулятор, который держит заряд более 10 дней.
Удобное приложение ZooZy помогает отслеживать движения собаки, ее дневной или ночной сон, а также создает индивидуальные схемы активности и отдыха.
У сервиса есть умный дневник для хранения всех данных о животном в одном месте (с напоминаниями, тегами и файлами), а также калькулятор диеты - для сбалансированного питания.
Этот трекер помогает заботиться о вашем животном (скриншот: zoozy.co)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие "умные" приложения доступны украинцам уже сейчас.
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