Играют, заботятся, лечат. Топ-8 украинских стартапов для владельцев животных

Petcube

Основанная украинцами в 2012 году компания Petcube создает гаджеты для владельцев домашних животных.

Изначально Petcube имел форму куба и содержал широкоугольную камеру, лазерную указку, микрофон и динамик.

Посредством подключения к домашней сети Wi-Fi он позволял пользователям видеть своих любимцев, а также разговаривать и играть с ними с помощью смартфона.

Впоследствии проект начал создавать и другие подобные продукты для собак и кошек - камеры с лазерными указками, лакомством, ветеринарным чатом и т.д.

Приложения Petcube для различных ОС позволяют публиковать фотографии своего любимца, добавлять пользователей в друзья, следить за обновлениями других любителей животных, оставаться на связи с помощью push-сообщений или делиться фотографиями в социальных сетях.

Эти умные камеры - невероятные (скриншот: petcube.com)

Animal ID

Международная платформа для владельцев домашних питомцев Animal ID была основана командой украинских IT специалистов, зоозащитников и других неравнодушных людей в 2011 году.

Проект стартовал как общественная инициатива по подсчету бездомных животных, после чего получил технологическую составляющую.

В настоящее время платформа позволяет создать, зарегистрировать и активизировать в международной базе animal-id.net цифровой профиль домашнего питомца со всей важной информацией - от фотографий и контактных данных до ветеринарных документов и запланированных в календаре событий.

Специальный маркер с уникальным цифровым QR-паспортом помогает легко отследить и найти животное, если оно потеряется - каждый жетон-адресник Animal ID имеет с обратной стороны индивидуальный QR-код, который нужно активировать в приложении после регистрации.

Приложение Animal ID - универсальное решение для ответственных владельцев животных (скриншот: animal-id.net)

VETonline

Сервис онлайн-консультаций ветеринара VETonline был создан в 2019 году и стал первой подобной платформой в Украине.

Этот образец ветеринарной телемедицины помогает быстро получить онлайн-консультацию от профессионального ветеринара в чате или вызвать врача на дом. Важно, что эти услуги доступны пользователям в режиме 24/7.

Подключить ветеринара на платформе обещают в течение считанных минут (с момента создания заявки). Кроме того, в чате можно отправлять фото, видео и текстовые сообщения с любого гаджета.

Среди партнеров проекта - клиники и врачи, предоставляющие квалифицированные ветеринарные услуги.

Этот сервис - экономия вашего времени и средств (скриншот: vetonline.pro)

RAWR Smart Collar

Умный ошейник для домашних питомцев RAWR Smart Collar был представлен украинскими разработчиками на Международной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе.

Защищенный от влаги и внешних повреждений ошейник работает в паре со смартфоном и имеет большой спектр различных функций - следит за животным, отправляет на телефон владельца всю необходимую информацию, имеет фонарик и даже может показывать температуру тела вашего любимца.

Удобное приложение для управления этим гаджетом помогает всегда быть в курсе местонахождения домашнего животного, его здоровья, активности, а также позволяет делиться его приключениями с друзьями и семьей.

RAWR Smart Collar подойдет любому песику (скриншот: getrawr.com)

SPOKK

Этот украинский InsurTech стартап получил первые вливания от инвестора из Швеции в январе 2020 года.

SPOKK представляет собой цифровую платформу для страхования домашних животных, жалоб и управления страховыми полисами.

Речь идет о так называемом "страховании в смартфоне" с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.

Страховой полис домашних животных от SPOKK охватывает несчастные случаи, которые могут случиться с котами и собаками - отравление, автомобильные аварии, незаконные действия третьих лиц, падение с высоты, травмы, произошедшие во время прогулки и т.д.

Такое страхование - удобное и полезное (скриншот: spokk.ua)

GladPet

GladPet - некоммерческий проект, направленный на системное решение проблемы бездомных животных гуманными способами.

С октября 2016 года сервис работал в пределах Одессы и области, однако уже с апреля 2018 года функционирует для пользователей со всей территории Украины.

Этот бесплатный онлайн ресурс поможет найти кота или собаку для адопции, стать опекуном для животного в приюте, опубликовать объявление о поиске потерянной собаки/кошки (или о найденном домашнем животном), а еще - искать семьи для бездомных четырехлапых.

Он разрешает пользователям получить полезные рекомендации насчет ветклиник или кинологов, а также записаться в волонтеры.

Каждое животное заслуживает счастья (скриншот: gladpet.org)

Dogito

Dogito - сервис для владельцев собак с интерактивной картой dog-friendly мест, собственным сообществом, экспертами, знакомствами и прогулками.

Его миссия - сделать города Украины дружественными для собак и максимально социализировать всех четырехлапых питомцев.

Онлайн-портал и приложение Dogito позволяют найти собачьи площадки, спланировать маршруты для прогулок, получить полезные советы и рекомендации, выбрать ближайшие ветеринарные клиники, или же узнать об опасных для животных местах.

Кроме того, Dogito помогает находить владельцев собак в своем районе, добавлять их в список друзей и общаться во встроенном мессенджере.

Зарегистрироваться в сервисе можно как владельцам животных (обычным пользователям), так и специалистам (кинологам, ветеринарам, грумерам, заводчикам, выгульщикам собак, зоомагазинам, зооотелям, ветеринарным клиникам и т.п.).

Это приложение помогает общаться и дружить (скриншот: play.google.com)

ZooZy

ZooZy - элегантный трекер активности и здоровья для долголетия любой собаки.

Он отслеживает движения и "упражнения" четырехлапых друзей и превращает их в реальные показатели активности, сна или здоровья в целом.

Легкий и водонепроницаемый трекер может светиться или мигать в темноте, а также имеет аккумулятор, который держит заряд более 10 дней.

Удобное приложение ZooZy помогает отслеживать движения собаки, ее дневной или ночной сон, а также создает индивидуальные схемы активности и отдыха.

У сервиса есть умный дневник для хранения всех данных о животном в одном месте (с напоминаниями, тегами и файлами), а также калькулятор диеты - для сбалансированного питания.

Этот трекер помогает заботиться о вашем животном (скриншот: zoozy.co)