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Грановский рассказал о рекорде юных шахматистов в Харькове

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 14:12
Грановский рассказал о рекорде юных шахматистов в Харькове
Александр Грановский (фото из открытых источников)

Грановский порадовал украинцев приятной новостью

Нардеп Александр Грановский сообщил украинцам о том, что в День защиты детей в Харькове прошел масштабный шахматный турнир. О рекорде юных украинцев он сообщил в соцсети Facebook.

"Вчера 1 июня 2019 года в парке им. Горького в г. Харьков 600 деток провели сеанс одновременной игры в шахматы. Вы когда-то слыхали о подобных матчах? Я, например, никогда. Но не только мы с вами никогда о таких масштабах и не мечтали, но и вся страна вместе с нами. Именно по этой причине вчера к нам в гости приехал важный человек по поручению Национального реестра рекордов Украины - Ветрова Лана. Лана засвидетельствовала новый рекорд Украины, торжественно вручив соответствующий сертификат", - указано в сообщении.

 

Фото: (facebook.com/Александр Грановский)

Также Грановский прикрепил к соответствующей публикации фотографии и поблагодарил всех за помощь в организации праздника.

Грановский рассказал о рекорде юных шахматистов в Харькове

Фото: (facebook.com/Александр Грановский)

Ранее Александр Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.

Также Грановский прокомментировал ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка".

 

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