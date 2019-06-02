Грановський розповів про рекорд юних шахістів у Харкові

Олександр Грановський (фото з відкритих джерел)

Грановський приємною новиною порадував українців

Нардеп Олександр Грановський повідомив українцям приємну новину. Так у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці він розповів про рекорд юних шахістів у Харкові.

"Вчора 1 червня 2019 року в парку ім. Горького в м. Харків 600 діток провели сеанс одночасної гри в шахи. Ви колись чули про такі матчи? Я, наприклад, ніколи. Але не тільки ми з вами ніколи про такі масштаби не мріяли, але і вся країна разом з нами. Саме з цієї причини вчора до нас в гості приїхала важлива особа за дорученням Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Лана засвідчила новий рекорд України, урочисто вручивши відповідний сертифікат", - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/Александр Грановський)

Також Грановський прикріпив до відповідної публікації фотографії та подякував усім за допомогу в організації свята.

Фото: (facebook.com/Олександр Грановський)

Нагадаємо, що раніше Потап зустрів день народження з встановлення спортивного рекорду з Настею Каменських.

Ми писали, що серіал "Гра престолів" побила новий рекорд.