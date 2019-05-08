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Грановский намерен продолжать свои инициативы в Харькове

Новости » Политика    08.05.2019 - 20:50
Грановский намерен продолжать свои инициативы в Харькове
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский отметил, что власть всегда сотрудничает с профессионалами

Народный депутат Александр Грановский намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе. Об этом он сказал в интервью порталу "Город Х".

"Все то, что я начал, я безусловно не собираюсь бросать. В противном случае я просто потеряю имя, уважение и доверие. Можно коллекционировать разные слухи, но уж точно я не болтун. Поэтому все то, что я пообещал, я обязательно сделаю. И ни в коем случае не собираюсь отказываться от инициатив, которые уже запущены", - поделился Грановский.

Отвечая на вопрос о том, как могут изменится механизмы его взаимодействия в Харькове при новой власти, он подчеркнул, что "административные возможности и рычаги - это большой пшик, которого не существует".

"Власть всегда сотрудничает с профессионалами. Поэтому если человек лоббирует в хорошем смысле этого слова решение того или иного вопроса, делаешь это профессионально, то есть появляешься с той просьбой, на которую можно отреагировать, а не идиотской, с ним всегда будут работать", - сказал Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявлял, что влияние админресурса в Киевском районе Харькова наименьшее.

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Новости Украины ХарьковАлександр Грановский
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