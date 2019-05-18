Грановский прокомментировал ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка"

Фото: Александр Грановский (facebook.com)

Грановский допустил, что во время национализации были допущены ошибки

Во время национализации "ПриватБанка" могли быть допущены ошибки. Об этом заявил народный депутат от БПП Александр Грановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Цензор.НЕТ.

"Я не имею права исключать, что были допущены какие-то ошибки… Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - заявил Грановский.

Он подчеркнул, что Высокий суд Лондона решил, что у Англии нет юрисдикции слушать дело по убыткам "ПриватБанка".

"Суд пришел к выводу, что такого права нет, юрисдикции нет ни над Коломойским, ни над Боголюбовым. И в своем решении суд сказал, предварительно, что вероятно Нацбанк и Минфин, в праве утверждать, что было мошенничество со стороны акционеров ПриватБанка на сумму, если не ошибаюсь, порядка 400 млн долл., но не на миллиарды, о которых шла речь ранее. Это решение в этой части не является обязательным для суда, который будет слушать дело по сути, поскольку это мнение исключительно судьи предварительное и в рамках его кейса по подсудности, не более. Но сигнал нехороший", - сказал Грановский.

По его мнению, это может означать, что истцы - НБУ и МФУ, шли по ложному пути все это время.

Грановский также подчеркнул, что не знает, кто на самом деле прав.

"Но мы имеем сегодня некий промежуточный результат, который, по мнению Лондонского суда, в цифровом выражении оказался в 10 раз меньше, нежели сумма претензий Нацбанка", - заявил нардеп.