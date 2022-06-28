За границей для Украины собрали более 62 млн: на что чаще всего жертвуют и в каких странах
Фандрейзинговая платформа UNITED24 заработала почти два месяца назад. Доноры по всему миру делали благотворительные взносы для Украины и было собрано более 62 млн долларов.
В каких странах было собрано больше всего пожертвований и на что именно отправляли деньги за границей - читайте в материале ниже.
За неполные два месяца фандрейзинговой платформы UNITED24 было собрано 62 864 493 доллара. Больше всего пожертвований пришло из США, Германии, Франции, Канады, Британии и Украины. Самое популярное направление для пожертвований - Оборона и разминирование.
Больше всего на армию донатят сами украинцы - это 70% от общего количества пожертвований. Далее по активности идут британцы, французы и канадцы - 60% от всех донатов.
Американцы пожертвовали на оборону 50%, а немцы - только 25% - они отдают предпочтение медицинскому направлению. На него было собрано 65% пожертвований.
Как рассказала координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, к платформе присоединилось уже 89 стран.
"Мы видим их поддержку не только в цифрах аналитики на сайте платформы. Люди в разных уголках планеты создают собственные минифандрейзинги и инициативы, чтобы собрать средства для победы Украины. Мы невероятно благодарны за все проявления поддержки, которые приходят отовсюду", - подчеркнула она.
Также у платформы появилось 323 благотворительных подписчика на общую сумму в 24 000 долларов ежемесячно. Самые большие составляют 500 злотых ежемесячно и 250 долларов каждую неделю, а самая маленькая - 5 долларов в неделю.
Какие страны собирают пожертвования для Украины
- Андорра
- Аргентина
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бангладеш
- Беларусь
- Бельгия
- Бразилия
- Болгария
- Камбоджа
- Канада
- Чили
- Китай
- Колумбия
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Доминиканская Республика
- Египет
- Сальвадор
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Гватемала
- Венгрия
- Исландия
- Греция
- Индия
- Индонезия
- Ирландия
- Израиль
- Япония
- Иордания
- Казахстан
- Южная Корея
- Кувейт
- Кыргызстан
- Латвия
- Лесото
- Литва
- Люксембург
- Северная Македония
- Малайзия
- Мальдивы
- Мальта
- Маврикий
- Мексика
- Молдова
- Монтенегро
- Марокко
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Никарагуа
- Норвегия
- Перу
- Филиппины
- Польша
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Словакия
- Словения
- Южно-Африканская Республика
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Тайвань
- Таиланд
- Турция
- Уганда
- Украина
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- США
- Уругвай
- Узбекистан
- Венесуэла
- Вьетнам
Кстати, ранее мы писали, что турецкий производитель Байрактаров решил подарить Украине еще три беспилотника.
А еще мы рассказывали, что украинский школьник ради ВСУ продал футболку с автографом Роналду.