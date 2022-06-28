За кордоном для України зібрали понад 62 млн: на що найчастіше жертвують і в яких країнах
Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала майже два місяці тому. Донори по всьому світу робили благодійні внески для України й було зібрано понад 62 млн доларів.
У яких країнах було зібрано найбільше пожертвувань і на що саме відправляли гроші за кордоном - читайте в матеріалі нижче.
За неповні два місяці фандрейзингової платформи UNITED24 було зібрано 62 864 493 долари. Найбільше пожертвувань прийшло з США, Німеччини, Франції, Канади, Британії та України. Найпопулярніший напрямок для пожертвувань - Оборона і розмінування.
Найбільше на армію донатять самі українці - це 70% від загальної кількості пожертвувань. Далі за активністю йдуть британці, французи та канадці - 60% від усіх донатів.
Американці пожертвували на оборону 50%, а німці - тільки 25% - вони віддають перевагу медичному напрямку. На нього було зібрано 65% пожертвувань.
Як розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, до платформи приєдналося вже 89 країн.
"Ми бачимо їх підтримку не тільки в цифрах аналітики на сайті платформи. Люди в різних куточках планети створюють власні мініфандрейзинги та ініціативи, щоб зібрати кошти для перемоги України. Ми неймовірно вдячні за всі прояви підтримки, які приходять звідусіль", - підкреслила вона.
Також у платформи з'явилося 323 благодійних передплатники на загальну суму у 24 000 доларів щомісяця. Найбільші складають 500 злотих щомісяця і 250 доларів щотижня, а найменша - 5 доларів на тиждень.
Які країни збирають пожертви для України
- Андорра
- Аргентина
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бангладеш
- Білорусь
- Бельгія
- Бразилія
- Болгарія
- Камбоджа
- Канада
- Чилі
- Китай
- Колумбія
- Коста-Ріка
- Кот-д'Івуар
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Домініканська Республіка
- Єгипет
- Сальвадор
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Гватемала
- Угорщина
- Ісландія
- Греція
- Індій
- Індонезія
- Ірландія
- Ізраїль
- Японія
- Йорданія
- Казахстан
- Південна Корея
- Кувейт
- Киргизстан
- Латвія
- Лесото
- Литва
- Люксембург
- Північна Македонія
- Малайзія
- Мальдіви
- Мальта
- Маврикій
- Мексика
- Молдова
- Монтенегро
- Марокко
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Нікарагуа
- Норвегія
- Перу
- Філіппіни
- Польща
- Португалія
- Катар
- Румунія
- Саудівська Аравія
- Сербія
- Сінгапур
- Словаччина
- Словенія
- Південно-Африканська Республіка
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Тайвань
- Таїланд
- Туреччина
- Уганда
- Україна
- Об'єднані Арабські Емірати
- Великобританія
- США
- Уругвай
- Узбекистан
- Венесуела
- В'єтнам
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