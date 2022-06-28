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За кордоном для України зібрали понад 62 млн: на що найчастіше жертвують і в яких країнах

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Вівторок 28 червня 2022 17:52
За кордоном для України зібрали понад 62 млн: на що найчастіше жертвують і в яких країнах Які країни і на що саме відправляють пожертви Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала майже два місяці тому. Донори по всьому світу робили благодійні внески для України й було зібрано понад 62 млн доларів.

У яких країнах було зібрано найбільше пожертвувань і на що саме відправляли гроші за кордоном - читайте в матеріалі нижче.

За неповні два місяці фандрейзингової платформи UNITED24 було зібрано 62 864 493 долари. Найбільше пожертвувань прийшло з США, Німеччини, Франції, Канади, Британії та України. Найпопулярніший напрямок для пожертвувань - Оборона і розмінування.

Найбільше на армію донатять самі українці - це 70% від загальної кількості пожертвувань. Далі за активністю йдуть британці, французи та канадці - 60% від усіх донатів.

Американці пожертвували на оборону 50%, а німці - тільки 25% - вони віддають перевагу медичному напрямку. На нього було зібрано 65% пожертвувань.

За кордоном для України зібрали понад 62 млн: на що найчастіше жертвують і в яких країнахЯк розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, до платформи приєдналося вже 89 країн.

"Ми бачимо їх підтримку не тільки в цифрах аналітики на сайті платформи. Люди в різних куточках планети створюють власні мініфандрейзинги та ініціативи, щоб зібрати кошти для перемоги України. Ми неймовірно вдячні за всі прояви підтримки, які приходять звідусіль", - підкреслила вона.

Також у платформи з'явилося 323 благодійних передплатники на загальну суму у 24 000 доларів щомісяця. Найбільші складають 500 злотих щомісяця і 250 доларів щотижня, а найменша - 5 доларів на тиждень.

Які країни збирають пожертви для України

  • Андорра
  • Аргентина
  • Вірменія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бангладеш
  • Білорусь
  • Бельгія
  • Бразилія
  • Болгарія
  • Камбоджа
  • Канада
  • Чилі
  • Китай
  • Колумбія
  • Коста-Ріка
  • Кот-д'Івуар
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Домініканська Республіка
  • Єгипет
  • Сальвадор
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Гватемала
  • Угорщина
  • Ісландія
  • Греція
  • Індій
  • Індонезія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Японія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Південна Корея
  • Кувейт
  • Киргизстан
  • Латвія
  • Лесото
  • Литва
  • Люксембург
  • Північна Македонія
  • Малайзія
  • Мальдіви
  • Мальта
  • Маврикій
  • Мексика
  • Молдова
  • Монтенегро
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Нікарагуа
  • Норвегія
  • Перу
  • Філіппіни
  • Польща
  • Португалія
  • Катар
  • Румунія
  • Саудівська Аравія
  • Сербія
  • Сінгапур
  • Словаччина
  • Словенія
  • Південно-Африканська Республіка
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Тайвань
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Уганда
  • Україна
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Великобританія
  • США
  • Уругвай
  • Узбекистан
  • Венесуела
  • В'єтнам

До речі, раніше ми писали, що турецький виробник Байрактарів вирішив подарувати Україні ще три безпілотники.

А ще ми розповідали, що український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду.

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