За кордоном для України зібрали понад 62 млн: на що найчастіше жертвують і в яких країнах

Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала майже два місяці тому. Донори по всьому світу робили благодійні внески для України й було зібрано понад 62 млн доларів.

У яких країнах було зібрано найбільше пожертвувань і на що саме відправляли гроші за кордоном - читайте в матеріалі нижче.

За неповні два місяці фандрейзингової платформи UNITED24 було зібрано 62 864 493 долари. Найбільше пожертвувань прийшло з США, Німеччини, Франції, Канади, Британії та України. Найпопулярніший напрямок для пожертвувань - Оборона і розмінування.

Найбільше на армію донатять самі українці - це 70% від загальної кількості пожертвувань. Далі за активністю йдуть британці, французи та канадці - 60% від усіх донатів.

Американці пожертвували на оборону 50%, а німці - тільки 25% - вони віддають перевагу медичному напрямку. На нього було зібрано 65% пожертвувань.

Як розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь, до платформи приєдналося вже 89 країн.

"Ми бачимо їх підтримку не тільки в цифрах аналітики на сайті платформи. Люди в різних куточках планети створюють власні мініфандрейзинги та ініціативи, щоб зібрати кошти для перемоги України. Ми неймовірно вдячні за всі прояви підтримки, які приходять звідусіль", - підкреслила вона.

Також у платформи з'явилося 323 благодійних передплатники на загальну суму у 24 000 доларів щомісяця. Найбільші складають 500 злотих щомісяця і 250 доларів щотижня, а найменша - 5 доларів на тиждень.

Які країни збирають пожертви для України