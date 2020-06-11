На границе с Польшей застряли сотни украинцев: под палящим солнцем и проливным дождем

На границе между Украиной и Польшей застряли сотни украинцев, которые не могут пройти КПП уже более 10 часов. Им приходится стоять в очереди на пешеходном переходе "Шегини" под изнуряющим солнцем, под проливным дождем и ночью, почти в полной темноте.

Многие люди стоят в очереди на КПП "Шегини" уже более 12-13 часов. Большинство – это люди, которые едут на сезонные работы в Польшу. Как объясняет ТСН, пересечение границы существенно замедляется из-за карантинных мер безопасности с польской стороны.

"Вообще не спали всю ночь, ноги болят, кушать хочется. Знали, что очереди, но не настолько", - рассказала жительница Волыни Любовь Ковальчук.

Люди возмущаются, так как сутками стоят в очереди без пищи и без воды. Со стороны Украины нареканий почти нет, пограничники стараются работать быстро. Задержки в основном на нейтральной территории, между Украиной и Польшей. Мест отдыха в этой зоне нет, есть туалет, но один и к нему также выстраивается очередь. Люди практически все время стоят на ногах или сидят на своих чемоданах. Дистанцию тут никто не соблюдает, масочного режима придерживаются немногие.

"Стало очень плохо, потому что я два часа ждала в очереди в туалет", - рассказала жительница Ивано-Франковска Любовь Хромишин.

Причины таких жутких задержек – карантинные меры безопасности с польской стороны. Польские пограничники тщательно проводят температурный скрининг, внимательно проверяют все документы, а также каждый час делают санитарные уборки помещений.

Украинская сторона не может помочь путешественникам. Они отметили, что очереди возникают время от времени, обычно перед выходными. В это время прибывает больше людей из разных областей Украины. Сейчас ажиотаж – в Польше начались сезонные работы, и многие украинцы туда отправляются, чтобы заработать на содержание семьи.

За одни сутки сейчас границу пересекает около 3 тысяч украинцев. Сотрудники пограничной службы рекомендуют украинцам воспользоваться и другими пунктами пропуска. Однако там границу можно пересечь только на автомобилях.

Что происходит на границе Украины и Польши

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