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Восстановление авиасообщения в Украине: сроки могут снова измениться

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 17:43
Восстановление авиасообщения в Украине: сроки могут снова измениться
Авиасообщение из Украины могут запустить позже (Фото: pixabay.com)

Авиакомпании могут отложить возобновление авиасообщения из Украины

Авиасообщение в Украине планировали возобновить 15 июня. В первые дни месяца были запущены внутренние рейсы и правительство анонсировало возобновление рейсов в Европу после 15 июня. Однако эта дата может изменится, так как авиакомпании могут отложить восстановление регулярных рейсов из Украины в ЕС.

Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook, запланированный рейс в Австрию 22 июня скорее всего перенесут.

"Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня – придется еще подождать", - сообщил посол.

Он добавил, что украинцы смогут попасть в Австрию другим путем – автомобильным и правила пересечения границы остаются такими же: въезд разрешен для граждан Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки. Это может быть приглашение о работе, лечение или воссоединение семьи. Документ должен быть согласован с посольством Австрии в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.

А также рассказывали о том, куда и когда смогут полететь украинцы после возобновления авиасообщения.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины авиакомпанияавиасообщение
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