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Египет открывает границы для туристов: названа дата

Новости » Общество     11.06.2020 - 17:26
Египет открывает границы для туристов: названа дата
Фото: отдых в Египте (pixabay)

С 1 июля Египет начнет принимать туристов на популярных курортах

Правительство Египта приняло решение об открытии границ для иностранных туристов. Так, путешественников, которые планируют посетить египетские курорты, будут принимать с 1 июля.

Об этом сообщает Reuters.

С 1 июля власти планируют открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также еще Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря.

На берегу Средиземного моря власти планируют открыть курорт Мерса-Метрух.

Кроме того, правительство сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращение комендантского часа и увеличение времени работы магазинов на один час.

Отметим, что египетское правительство позволило отелям страны начать принимать гостей с 15 мая, но с загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.

Напомним, с 10 июля Словакия открыла границы для туристов из 16 стран.

Кроме того, с 15 июня Швейцария открывает границы для туристов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Египеттуризмграница
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