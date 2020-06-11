На кордоні з Польщею застрягли сотні українців: під палючим сонцем і проливним дощем

На кордоні між Україною і Польщею застрягли сотні українців, які не можуть пройти КПП вже понад 10 годин. Їм доводиться стояти в черзі на пішохідному переході "Шегині" під виснажливим сонцем, під проливним дощем і вночі, майже в повній темряві.

Багато людей стоять у черзі на КПП "Шегині" вже понад 12-13 годин. Більшість – це люди, які їдуть на сезонні роботи до Польщі. Як пояснює ТСН, перетин кордону істотно сповільнюється через карантинні заходи безпеки з польської сторони.

"Взагалі не спали всю ніч, ноги болять, їсти хочеться. Знали, що черги, але не настільки", - розповіла мешканка Волині Любов Ковальчук.

Люди обурюються, оскільки цілодобово стоять у черзі без їжі та без води. З боку України нарікань майже немає, прикордонники намагаються працювати швидко. Затримки в основному на нейтральній території між Україною і Польщею. Місць відпочинку в цій зоні немає, є туалет, але один і до нього також вибудовується черга. Люди практично весь час стоять на ногах або сидять на валізах. Дистанції тут ніхто не дотримується, масочного режиму дотримуються не всі.

"Стало дуже погано, тому що я дві години чекала в черзі в туалет", - розповіла мешканка Івано-Франківська Любов Хромишин.

Причини таких страшних затримок – карантинні заходи безпеки з польської сторони. Польські прикордонники ретельно проводять температурний скринінг, уважно перевіряють усі документи, а також щогодини роблять санітарні прибирання приміщень.

Українська сторона не може допомогти мандрівникам. Вони відзначили, що черги виникають час від часу, зазвичай перед вихідними. В цей час прибуває більше людей з різних областей України. Зараз ажіотаж – у Польщі почалися сезонні роботи, і багато українців туди вирушають, щоб заробити на утримання сім'ї.

За одну добу зараз кордон перетинає близько 3 тисяч українців. Співробітники прикордонної служби рекомендують українцям скористатися й іншими пунктами пропуску. Однак там кордон можна перетнути тільки на автомобілях.

Що відбувається на кордоні України та Польщі

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