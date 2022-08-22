На границе с Польшей с сентября заработают новые правила пересечения авто: что изменится

В Украине на границе с Польшей с 1 сентября организация движения транспорта через пункты пропуска будет проходить по новым правилам. Новшества призваны решить проблему длинных очередей и тянучек.
Об этом передали в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
Так, в рамках пилотного проекта временно изменят категории пунктов пропуска украинско-польского участка границы - легковушки и грузовики разведут по разным ПП.
Отмечается, что в ходе двусторонних встреч между представителями таможенных служб, министерств инфраструктуры и транспорта Украины и Польши было согласовано, что движение ТС полной массой до 7,5 тонны должно направляться на меньшие пункты пропуска, а именно:
Для авто полной массой более 7,5 тонны будут открыты пункты пропуска:
Такой пилотный проект по изменениям в организации движения транспорта продлится в период с 1 сентября по 30 ноября на всех пунктах пропуска украинско-польской границы.
По результатам такого эксперимента с порядком организации его могут перевести уже на постоянную основу.
Легковой и грузовой транспорт разведут по разным пунктам пропуска на украинско-польской границе (фото: facebook.com/UkraineCustoms)
Ранее сообщалось, что в Украине на границе с Польшей на пунктах пропуска запустят платную е-очередь.
Также мы писали о том, что в начале августа полсотни людей перекрыли дорогу возле границы во Львовской области вблизи пропускного пункта "Рава-Русская".