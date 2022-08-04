Полсотни людей перекрыли дорогу возле границы во Львовской области

Около 50 человек перекрыли дорогу вблизи пропускного пункта "Рава-Русская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

Судя по фото, на заднем фоне можно увидеть фуры.

"На 185 км автодороги М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" вблизи ТПП "Рава-Русская" около 50 человек полностью перекрыли движение проезжей части ходя на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закрывали для выезда из Украины.

Напомним, на Буковине таможенная служба конфисковала 3 грузовых автомобиля на российских номерах. Отмечается, что ранее эти фуры пополняли склады врага.

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