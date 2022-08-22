На кордоні з Польщею з вересня запрацюють нові правила перетину авто: що зміниться

Так, в рамках пілотного проекту тимчасово змінять категорії пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону - легковики та вантажівки розведуть по різних ПП.

Зазначається, що в ході двосторонніх зустрічей між представниками митних служб, міністерств інфраструктури і транспорту України та Польщі було погоджено, що рух ТЗ повною масою до 7,5 тонни має скеровуватись на менші пункти пропуску, а саме:

"Устилуг - Зосин",

"Грушів - Будомеж",

"Смільниця - Кросценко"

"Угринів - Долгобичув".

Для авто повною масою понад 7,5 тонни будуть відкриті пункти пропуску:

"Рава-Руська - Хребенне";

"Краківець - Корчова";

"Шегині - Медика";

"Ягодин - Дорогуск".

Такий пілотний проект щодо змін в організації руху транспорту триватиме в період з 1 вересня по 30 листопада на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону.

За результатами такого експерименту із порядком організації його можуть перевести вже на постійну основу.

Легковий і вантажний транспорт розведуть по різних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні (фото: facebook.com/UkraineCustoms)