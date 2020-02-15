Коронавирус из Китая: кто такие суперраспространители, свежие подробности

Коронавирус из Китая - новые подробности о вирусе

Суперраспространители - люди, которые заражают необычно большое количество окружающих

Коронавирус из Китая по состоянию на 15 февраля 2020 года унес жизни 1526 человек. На данный момент в мире было зарегистрировано 67 091 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Что касается Украины - ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 зафиксировано не было. Об этом в социальной сети Facebook сообщает МОЗ Украины.

К слову, росту каждой крупной эпидемии способствуют так называемые суперраспространители - инфицированные люди, которые заражают необычно большое количество окружающих.

Данный термин достаточно размытый, у него нет четкого научного определения. По сути, он означает, что человек заражает больше людей, чем обычно, информирует BBC.

Так, во время эпидемии эболы в Африке источником большинства случаев заражения (61%) стала небольшая группа заболевших (3%). "После одних лишь похорон в июне 2014 года инфекцию подхватили более 100 человек, которые затем начали заражать других людей", - сказала доктор Натали Макдермотт из Кингз-колледжа Лондона.

Когда заражается первый человек, он может переболеть, не заразив больше никого или заразив небольшое количество людей, но это не превращается в эпидемию. Однако, если заражается суперраспространитель, то вспышка сразу же получает сильный импульс. То же самое происходит, когда инфекция попадает в страны, где ее до этого не было.

Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если у Вас присутствует повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, стоит обратиться к врачу.

тщательно подходите к выбору продуктов питания.

Коронавирус из Китая - новые подробности о вирусе