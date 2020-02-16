Распространителей коронавируса начнут строго наказывать: все подробности

Коронавирус из Китая - распространителей вируса начнут наказывать

Распространителям вируса из Китая может грозить тюремный срок

Коронавирус начинает проникать в различные уголки планеты, а потому людей, которые в страхе и не знают, что делать, становится все больше. По этой причине в Китае решили ввести строжайшие наказания за содействие распространению вируса Covid-19, информирует Deutsche Welle.

Ранее наиболее пострадавшие провинции решили сами бороться с несознательными жителями и начали формировать "черные списки", куда планировалось вносить тех, кто утаил факт своего заражения или скрывал, что контактировал с заболевшими, либо же втайне посещал закрытые на карантин города.

На данный момент чрезвычайные меры введены на уровне страны. Решено, что за грубое нарушение карантина, сокрытие симптомов заражения будет установлена уголовная ответственность.

В особых случаях за умышленное распространение вируса может грозить десятилетний тюремный срок и пожизненное заключение, а за экстремальные инциденты предусмотрена смертная казнь.

Напомним, что эпидемия гриппа несет серьезную угрозу для жизни людей, поэтому в Днепре решили провести массовую дезинфекцию в общественном транспорте. Более 1 000 городских автобусов ежедневно проходят усиленную санитарную обработку.