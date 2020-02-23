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Грандіозне позорище: Комаровський побував у Нових Санжарах і розкритикував владу

STYLERЖиття    23.02.2020 - 14:15
Грандіозне позорище: Комаровський побував у Нових Санжарах і розкритикував владу
Комаровський побував у Нових Санжарах - всі подробиці

Комаровський присоромив протестувальників у Нових Санжарах за їх поведінку

Евакуацію українців з Уханя і протести в Нових Санжарах прокоментував Євген Комаровський. Лікар досі висловлює невдоволення, яке у нього викликав інцидент під Полтавою, коли панікуючі місцеві жителі намагалися прогнати тих, які прибули з Китаю співвітчизників.

Подібна ситуація змусила лікаря Євгена Комаровського прибути у Нові Санжари та прочитати лекцію про коронавірус. За його словами, у безладі найбільше винна влада.

"На прохання місцевих жителів побував у Нових Санжарах. Невеликий звіт по гарячих слідах. Всупереч твердженням деяких ЗМІ, звертаю увагу, у Нові Санжари мене ніхто не посилав", - зазначив Коморовський.

За його словами, істерики з приводу того, що поруч є люди з Китаю - ознака неадекватності і відсутності інтелекту.

"На весь світ влаштували грандіозне позорище. Людям не розповідають нічого. Наші великі чиновники повинні були спуститися до людей, пояснити, що таке цей коронавірус. Просто коли в місто, де люди нічого не знають, входить бронетехніка, будуються блокпости – перелякатися може хто завгодно. І коли люди виходять із спробою отримати відповіді на запитання, то відповісти нікому", - додав він.

Також Комаровський зазначив, що санжарці милі та адекватні люди, а їх поведінка було обумовлена виключно страхом та маніпуляціями.

Комаровський побував у Нових Санжарах - всі подробиці

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