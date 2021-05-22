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Гранд-финал Евровидения 2021: где смотреть онлайн и когда выступит Go_A

Автор: Владимир Костырин

Финал Евровидения 2021 в Роттердаме в Нидерландах отгремит сегодня, 22 мая. Украинская группа Go_A будет выступать под номером 19 во второй части Гранд-финала 65-го международного песенного конкурса.

Об этом украинские артисты написали в своем Instagram.

Участники Go_A также призвали следить за трансляцией мероприятия, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинская группа Go_A выступит под 19-м номером в финале Евровидения 2021

Показывать проведение финала будут два украинских телеканала: UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Трансляция закончится в 01:40, когда объявят победителя конкурса.

В Гранд-финале Евровидения 2021 всего на сцену Ahoy Arena выйдут представители 26 стран-участниц, чтобы представить свои песни.

Украинцы исполнят хит "ШУМ", который уже взлетел на 5-е место глобального рейтинга Spotify.

Песня группы Go_A "ШУМ" - в пятерке рейтинга Spotify

Порядок выступлений на финале Евровидения-2021:

  1. Кипр
  2. Албания
  3. Израиль
  4. Бельгия
  5. Россия
  6. Мальта
  7. Португалия
  8. Сербия
  9. Великобритания
  10. Греция
  11. Швейцария
  12. Исландия
  13. Испания
  14. Молдова
  15. Германия
  16. Финляндия
  17. Болгария
  18. Литва
  19. Украина
  20. Франция
  21. Азербайджан
  22. Норвегия
  23. Нидерланды
  24. Италия
  25. Швеция
  26. Сан-Марино

Отметем, что после выхода в финал Евровидения, Украина резко взлетела с восьмого на четвертое место в рейтинге букмекеров.

Представители Украины на Евровидении-2021 группа Go_A уже на 4-м месте в рейтинге букмекеров (фото: eurovisionworld.com)

Видео: выступление Go_A в полуфинале на Евровидении с песней "Шум"

Ранее мы писали, кто теперь главные конкуренты Украины на конкурсе Евровидение 2021 в финале.

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