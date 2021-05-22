Гранд-финал Евровидения 2021: где смотреть онлайн и когда выступит Go_A

Участники Go_A также призвали следить за трансляцией мероприятия, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинская группа Go_A выступит под 19-м номером в финале Евровидения 2021

Показывать проведение финала будут два украинских телеканала: UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Трансляция закончится в 01:40, когда объявят победителя конкурса.

В Гранд-финале Евровидения 2021 всего на сцену Ahoy Arena выйдут представители 26 стран-участниц, чтобы представить свои песни.

Украинцы исполнят хит "ШУМ", который уже взлетел на 5-е место глобального рейтинга Spotify.

Песня группы Go_A "ШУМ" - в пятерке рейтинга Spotify

Порядок выступлений на финале Евровидения-2021:

Кипр Албания Израиль Бельгия Россия Мальта Португалия Сербия Великобритания Греция Швейцария Исландия Испания Молдова Германия Финляндия Болгария Литва Украина Франция Азербайджан Норвегия Нидерланды Италия Швеция Сан-Марино

Отметем, что после выхода в финал Евровидения, Украина резко взлетела с восьмого на четвертое место в рейтинге букмекеров.

Представители Украины на Евровидении-2021 группа Go_A уже на 4-м месте в рейтинге букмекеров (фото: eurovisionworld.com)

Видео: выступление Go_A в полуфинале на Евровидении с песней "Шум"