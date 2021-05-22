Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A

Учасники Go_A також закликали стежити за трансляцією заходу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Український гурт Go_A виступить під 19-м номером у фіналі Євробачення 2021

Показувати проведення фіналу будуть два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ. Трансляція закінчиться о 01:40, коли оголосять переможця конкурсу.

У Гранд-фіналі Євробачення 2021 всього на сцену Ahoy Arena вийдуть представники 26 країн-учасниць, щоб представити свої пісні.

Українці виконають хіт "ШУМ", який вже злетів на 5-е місце глобального рейтингу Spotify.

Пісня гурту Go_A "ШУМ" - у п'ятірці рейтингу Spotify

Порядок виступів на фіналі Євробачення-2021:

Кіпр Албанія Ізраїль Бельгія Росія Мальта Португалія Сербія Велика Британія Греція Швейцарія Ісландія Іспанія Молдова Німеччина Фінляндія Болгарія Литва Україна Франція Азербайджан Норвегія Нідерланди Італія Швеція Сан-Марино

Відмітимо, що після виходу у фінал Євробачення, Україна різко злетіла з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів.

Представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вже на 4-му місці в рейтингу букмекерів (фото: eurovisionworld.com)

Відео: виступ Go_A в півфіналі на Євробаченні з піснею "Шум"