RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Гранд-фінал Євробачення 2021: де дивитися онлайн і коли виступить Go_A

Автор: Володимир Костирін

Фінал Євробачення 2021 в Роттердамі в Нідерландах відгримить сьогодні, 22 травня. Український гурт Go_A виступатиме під номером 19 у другій частині Гранд-фіналу 65-го міжнародного пісенного конкурсу.

Про це українські артисти написали у своєму Instagram.

Учасники Go_A також закликали стежити за трансляцією заходу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Український гурт Go_A виступить під 19-м номером у фіналі Євробачення 2021

Показувати проведення фіналу будуть два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ. Трансляція закінчиться о 01:40, коли оголосять переможця конкурсу.

У Гранд-фіналі Євробачення 2021 всього на сцену Ahoy Arena вийдуть представники 26 країн-учасниць, щоб представити свої пісні.

Українці виконають хіт "ШУМ", який вже злетів на 5-е місце глобального рейтингу Spotify.

Пісня гурту Go_A "ШУМ" - у п'ятірці рейтингу Spotify

Порядок виступів на фіналі Євробачення-2021:

  1. Кіпр
  2. Албанія
  3. Ізраїль
  4. Бельгія
  5. Росія
  6. Мальта
  7. Португалія
  8. Сербія
  9. Велика Британія
  10. Греція
  11. Швейцарія
  12. Ісландія
  13. Іспанія
  14. Молдова
  15. Німеччина
  16. Фінляндія
  17. Болгарія
  18. Литва
  19. Україна
  20. Франція
  21. Азербайджан
  22. Норвегія
  23. Нідерланди
  24. Італія
  25. Швеція
  26. Сан-Марино

Відмітимо, що після виходу у фінал Євробачення, Україна різко злетіла з восьмого на четверте місце в рейтингу букмекерів.

Представники України на Євробаченні-2021 група Go_A вже на 4-му місці в рейтингу букмекерів (фото: eurovisionworld.com)

Відео: виступ Go_A в півфіналі на Євробаченні з піснею "Шум"

Раніше ми писали, хто тепер головні конкуренти України на конкурсі Євробачення 2021 у фіналі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЄвробаченняGO_Aевровидение 2021