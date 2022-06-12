Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог

Сладости и десерты также могут быть полезными. И это доказывает наш рецепт пирога, в котором нет ни грамма муки и сахара. Зато есть супервкус и много шоколада.

Скриншот: так будет выглядеть наш пирог

Секрет приготовления пирога: основа из бананов и овсяных хлопьев, а для глазури можно использовать шоколад без сахара.

Ранее мы писали, как приготовить настоящий итальянский пирог без весов. Нужно добавить всего по 12 ложек и отправить в духовку.

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