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Готовим настоящий итальянский пирог: добавьте всего по 12 ложек и в духовку!

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 08:17
Готовим настоящий итальянский пирог: добавьте всего по 12 ложек и в духовку! Коллаж РБК-Украина: Пирог без весов по итальянскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас нет весов, а все найденные рецепты готовятся с точными граммами, не расстраивайтесь. Приготовить вкуснейший, да еще и итальянский пирог, можно отмеряя все компоненты простой ложкой.

Рецептом пирога поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Измерять их нужно одной ложкой, а размер формы может быть от 20,5 до 22 сантиметров - от этого будет зависеть высота пирога.

Компоненты:

  • Сахар - 12 ст. л.
  • Растительное масло без запаха - 12 ст. л.
  • Молоко - 12 ст. л.
  • Мука - 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г)
  • Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой (6 г)
  • Щепотка соли
  • Яйца - 3 шт. (крупных)
  • Цедра и сок половины лимона
  • Ванильный сахар - 10 г или щепотка ванилина

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбейте до пышной светлой массы около 3-4 минут.

Добавьте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона.

Смешайте 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавьте к остальным ингредиентам.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой.

Вылейте тесто в форму, выпекайте 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

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Также кулинар рассказала про способ готовки десерта из молока без миксера всего за пять минут.

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