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Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг

Скріншот відео: пиріг без борошна і цукру
Автор: Світлана Мащенко

Солодощі та десерти також можуть бути корисними. І це доводить наш рецепт пирога, в якому немає ні грама борошна і цукру. Зате є суперсмак і багато шоколаду.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Секрет приготування пирога: основа з бананів і вівсяних пластівців, а для глазурі можна використовувати шоколад без цукру.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці - 120 г
  • Гаряче молоко - 250 г
  • Банани - 2 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Какао - 30 г
  • Сіль - щіпка
  • Родзинки або фініки - 70-100 г (за бажанням)
  • Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою

Для глазурі:

  • Шоколад - 80 г
  • Молоко - 50 г

Скріншот: так буде виглядати наш пиріг

Покрокове приготування

  1. Залийте пластівці гарячим молоком і залиште на 10 хвилин.
  2. Подрібніть банани виделкою. Просійте какао. Додайте яйця, сіль і розпушувач. Перемішайте до однорідності.
  3. Додайте вівсяні пластівці і перемішайте.
  4. Десерт виходить не дуже солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед за смаком, а також можна додати родзинки або фініки.
  5. Змастіть форму вершковою або рослинною олією. Посипте борошном. Вилийте тісто у форму.
  6. Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. Розтопіть шоколад з молоком. Змастіть пиріг глазур'ю.

Раніше ми писали, як приготувати справжній італійський пиріг без ваг. Потрібно додати всього по 12 ложок і відправити в духовку.

Також кулінар розповіла про рецепт українських манників з кисломолочним сиром.

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