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Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог

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Воскресенье 12 июня 2022 09:49
Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог Скриншот видео: Пирог без муки и сахара
Автор: Светлана Мащенко

Сладости и десерты также могут быть полезными. И это доказывает наш рецепт пирога, в котором нет ни грамма муки и сахара. Зато есть супервкус и много шоколада.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Секрет приготовления пирога: основа из бананов и овсяных хлопьев, а для глазури можно использовать шоколад без сахара.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья - 120 г
  • Горячее молоко - 250 г
  • Бананы - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Какао - 30 г
  • Соль - щепотка
  • Изюм или финики - 70-100 г (по желанию)
  • Разрыхлитель - 1 ч.л. с горкой

Для глазури:

  • Шоколад - 80 г
  • Молоко - 50 г

Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог

Скриншот: так будет выглядеть наш пирог

Пошаговое приготовление

  1. Залейте хлопья горячим молоком и оставьте на 10 минут.
  2. Измельчите бананы вилкой. Просейте какао. Добавьте яйца, соль и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
  3. Добавьте овсяные хлопья и перемешайте.
  4. Десерт получается не слишком сладким. Сладость десерта зависит от бананов. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед по вкусу, а также можно добавить изюм или финики.
  5. Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму.
  6. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
  7. Растопите шоколад с молоком. Смажьте пирог глазурью.

Ранее мы писали, как приготовить настоящий итальянский пирог без весов. Нужно добавить всего по 12 ложек и отправить в духовку.

Также кулинар рассказала про рецепт украинских манников с кисломолочным творогом.

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