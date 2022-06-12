Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог
Скриншот видео: Пирог без муки и сахара
Сладости и десерты также могут быть полезными. И это доказывает наш рецепт пирога, в котором нет ни грамма муки и сахара. Зато есть супервкус и много шоколада.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Секрет приготовления пирога: основа из бананов и овсяных хлопьев, а для глазури можно использовать шоколад без сахара.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья - 120 г
- Горячее молоко - 250 г
- Бананы - 2 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Какао - 30 г
- Соль - щепотка
- Изюм или финики - 70-100 г (по желанию)
- Разрыхлитель - 1 ч.л. с горкой
Для глазури:
- Шоколад - 80 г
- Молоко - 50 г
Скриншот: так будет выглядеть наш пирог
Пошаговое приготовление
- Залейте хлопья горячим молоком и оставьте на 10 минут.
- Измельчите бананы вилкой. Просейте какао. Добавьте яйца, соль и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
- Добавьте овсяные хлопья и перемешайте.
- Десерт получается не слишком сладким. Сладость десерта зависит от бананов. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед по вкусу, а также можно добавить изюм или финики.
- Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму.
- Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- Растопите шоколад с молоком. Смажьте пирог глазурью.
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