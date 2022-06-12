Ни грамма муки и сахара: готовим супервкусный шоколадный пирог

Сладости и десерты также могут быть полезными. И это доказывает наш рецепт пирога, в котором нет ни грамма муки и сахара. Зато есть супервкус и много шоколада.

Секрет приготовления пирога: основа из бананов и овсяных хлопьев, а для глазури можно использовать шоколад без сахара.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 120 г

Горячее молоко - 250 г

Бананы - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Какао - 30 г

Соль - щепотка

Изюм или финики - 70-100 г (по желанию)

Разрыхлитель - 1 ч.л. с горкой

Для глазури:

Шоколад - 80 г

Молоко - 50 г

Скриншот: так будет выглядеть наш пирог

Пошаговое приготовление