Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг

Солодощі та десерти також можуть бути корисними. І це доводить наш рецепт пирога, в якому немає ні грама борошна і цукру. Зате є суперсмак і багато шоколаду.

Скріншот: так буде виглядати наш пиріг

Секрет приготування пирога: основа з бананів і вівсяних пластівців, а для глазурі можна використовувати шоколад без цукру.

Раніше ми писали, як приготувати справжній італійський пиріг без ваг. Потрібно додати всього по 12 ложок і відправити в духовку.

Також кулінар розповіла про рецепт українських манників з кисломолочним сиром.