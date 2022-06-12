Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг
Скріншот відео: пиріг без борошна і цукру
Солодощі та десерти також можуть бути корисними. І це доводить наш рецепт пирога, в якому немає ні грама борошна і цукру. Зате є суперсмак і багато шоколаду.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Секрет приготування пирога: основа з бананів і вівсяних пластівців, а для глазурі можна використовувати шоколад без цукру.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці - 120 г
- Гаряче молоко - 250 г
- Банани - 2 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Какао - 30 г
- Сіль - щіпка
- Родзинки або фініки - 70-100 г (за бажанням)
- Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою
Для глазурі:
- Шоколад - 80 г
- Молоко - 50 г
Скріншот: так буде виглядати наш пиріг
Покрокове приготування
- Залийте пластівці гарячим молоком і залиште на 10 хвилин.
- Подрібніть банани виделкою. Просійте какао. Додайте яйця, сіль і розпушувач. Перемішайте до однорідності.
- Додайте вівсяні пластівці і перемішайте.
- Десерт виходить не дуже солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед за смаком, а також можна додати родзинки або фініки.
- Змастіть форму вершковою або рослинною олією. Посипте борошном. Вилийте тісто у форму.
- Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Розтопіть шоколад з молоком. Змастіть пиріг глазур'ю.
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