ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 09:49
Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг Скріншот відео: пиріг без борошна і цукру
Автор: Світлана Мащенко

Солодощі та десерти також можуть бути корисними. І це доводить наш рецепт пирога, в якому немає ні грама борошна і цукру. Зате є суперсмак і багато шоколаду.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Секрет приготування пирога: основа з бананів і вівсяних пластівців, а для глазурі можна використовувати шоколад без цукру.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці - 120 г
  • Гаряче молоко - 250 г
  • Банани - 2 шт.
  • Яйця - 2 шт.
  • Какао - 30 г
  • Сіль - щіпка
  • Родзинки або фініки - 70-100 г (за бажанням)
  • Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою

Для глазурі:

  • Шоколад - 80 г
  • Молоко - 50 г

Ні грама борошна і цукру: готуємо суперсмачний шоколадний пиріг

Скріншот: так буде виглядати наш пиріг

Покрокове приготування

  1. Залийте пластівці гарячим молоком і залиште на 10 хвилин.
  2. Подрібніть банани виделкою. Просійте какао. Додайте яйця, сіль і розпушувач. Перемішайте до однорідності.
  3. Додайте вівсяні пластівці і перемішайте.
  4. Десерт виходить не дуже солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед за смаком, а також можна додати родзинки або фініки.
  5. Змастіть форму вершковою або рослинною олією. Посипте борошном. Вилийте тісто у форму.
  6. Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. Розтопіть шоколад з молоком. Змастіть пиріг глазур'ю.

Раніше ми писали, як приготувати справжній італійський пиріг без ваг. Потрібно додати всього по 12 ложок і відправити в духовку.

Також кулінар розповіла про рецепт українських манників з кисломолочним сиром.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими