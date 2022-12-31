Графік роботи McDonald's 1 січня: як працюватимуть ресторани у всіх містах України

Як працюватиме McDonald's 1 січня

Напередодні Нового року, 31 грудня, усі ресторани McDonald's будуть зачинятись о 18:00. Однак, в пресслужбі зазначили, що заклади, які знаходяться у ТРЦ, будуть працювати за розкладом розважального центру.

В перший день Нового року усі заклади будуть відчинятись о 12:00.

Графік роботи на Різдво

Ідентичний графік роботи "маків" буде і на Різдво, 7 січня 2023 року.

6 січня, коли в Україні відзначають Святвечір, усі заклади McDonald's будуть зачинятись о 18:00. Це для того, щоб працівники змогли провести час з рідними.

В перший день Різдва, 7 січня, McDonald`s буде відчинятись о 12:00.

Коли McDonald's не працює

Нагадаємо, що під час оголошення повітряної тривоги усі ресторани McDonald's не працюють.

Зокрема, у всіх залах ресторанів встановлена автоматична аудіосистема, яка сповіщатиме про повітряну тривогу, тому потрібно покинути приміщення закладу.

Роботу McDonald's відновлює орієнтовно через годину після скасування повітряної тривоги, адже необхідно під'єднати та налаштувати обладнання.

До того ж при скасуванні повітряної тривоги менш ніж за годину до закриття, заклад не відновлюватиме роботу.