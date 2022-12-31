График работы McDonald's 1 января: как будут работать рестораны во всех городах Украины

Как будет работать McDonald's 1 января

Накануне Нового года, 31 декабря, все рестораны McDonald's будут закрываться в 18:00.

Однако в пресс-службе отметили, что заведения, находящиеся в ТРЦ, будут работать по расписанию развлекательного центра.

В первый день Нового года все заведения будут открываться в 12:00.

График работы на Рождество

Идентичный график работы "маков" будет и на Рождество, 7 января 2023 года.

6 января, когда в Украине отмечают Сочельник, все заведения McDonald's будут закрываться в 18:00. Это для того чтобы работники смогли провести время с родными.

В первый день Рождества, 7 января, McDonald's будет открываться в 12:00.

Когда McDonald's не работает

Напомним, что во время оглашения воздушной тревоги все рестораны McDonald's не работают.

Во всех залах ресторанов установлена автоматическая аудиосистема, которая будет извещать о воздушной тревоге, поэтому нужно покинуть помещение заведения.

Работу McDonald's восстанавливает ориентировочно через час после отмены воздушной тревоги, ведь необходимо подключить и настроить оборудование.

К тому же при отмене воздушной тревоги менее чем за час до закрытия, заведение не будет возобновлять работу.