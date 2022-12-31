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График работы McDonald's 1 января: как будут работать рестораны во всех городах Украины

График работы McDonald`s на 1 января (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сеть ресторанов McDonald's существенно изменила свой график работы на Новый год и Рождество. Рестораны будут закрываться раньше, чтобы работники могли провести больше времени с родными.

Об этом в комментарии Styler рассказали в пресс-службе сети.

Как будет работать McDonald's 1 января

Накануне Нового года, 31 декабря, все рестораны McDonald's будут закрываться в 18:00.

Однако в пресс-службе отметили, что заведения, находящиеся в ТРЦ, будут работать по расписанию развлекательного центра.

В первый день Нового года все заведения будут открываться в 12:00.

График работы на Рождество

Идентичный график работы "маков" будет и на Рождество, 7 января 2023 года.

6 января, когда в Украине отмечают Сочельник, все заведения McDonald's будут закрываться в 18:00. Это для того чтобы работники смогли провести время с родными.

В первый день Рождества, 7 января, McDonald's будет открываться в 12:00.

Когда McDonald's не работает

Напомним, что во время оглашения воздушной тревоги все рестораны McDonald's не работают.

Во всех залах ресторанов установлена автоматическая аудиосистема, которая будет извещать о воздушной тревоге, поэтому нужно покинуть помещение заведения.

Работу McDonald's восстанавливает ориентировочно через час после отмены воздушной тревоги, ведь необходимо подключить и настроить оборудование.

К тому же при отмене воздушной тревоги менее чем за час до закрытия, заведение не будет возобновлять работу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's.

Также мы писали, как работает McDonald's при отключении электроэнергии.

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