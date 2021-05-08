График работы ПриватБанка и Ощадбанка на эти выходные: когда будут работать

Украинские банки, в том числе ПриватБанк и Ощадбанк, самостоятельно устанавливают график работы во время долгих выходных на майские праздники с 8 по 10 мая.
Некоторые отделения банков будут закрыты в эти дни, но некоторые все же будут работать даже в выходные. Подробный график работы ПриватБанка и Ощадбанка - в нашем материале ниже.
В банке рассказали, что график работы отделений на 8-11 мая будет такой:
Чтобы проверить график работы конкретного отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). Отделения, которые вас интересуют, можно найти на карте. При клике на нужный - отобразится его обычное время работы.
Государственный банк Украины пока не составлял специфический график на праздники, поэтому вероятно, что отделения будут работать в обычном праздничном режиме: 8-10 мая - выходные дни.
Работу дежурных отделений, а также отделений в каждом городе страны можно проверить на официальном сайте или в мобильном приложении Ощадбанка.
Добавим, что система электронных платежей (СЭП), согласно данным НБУ, будет работать в режиме 23/7.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что появился график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на 9 мая.