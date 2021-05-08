Графік роботи ПриватБанку та Ощадбанку на ці вихідні: коли працюватимуть

Як працюватиме ПриватБанк

У банку розповіли, що графік роботи відділень на 8-11 травня буде такий:

8 травня - працюють тільки відділення з суботнім графіком роботи, режим роботи скорочується на годину

9-10 травня - відділення не працюють

з 11 травня - робота відділень у звичайному режимі.

Щоб перевірити графік роботи конкретного відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). Відділення, яке вас цікавить, можна знайти на карті. При кліці на потрібне - відобразиться його звичайний час роботи.

Як працюватиме Ощадбанк

Державний банк України поки не складав специфічний графік на свята, тому ймовірно, що відділення працюватимуть у звичайному святковому режимі: 8-10 травня - вихідні дні.

Роботу чергових відділень, а також відділень в кожному місті країни можна перевірити на офіційному сайті або в мобільному додатку Ощадбанку.

Додамо, що система електронних платежів (СЕП), згідно з даними НБУ, працюватиме в режимі 23/7.