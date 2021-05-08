Графік роботи ПриватБанку та Ощадбанку на ці вихідні: коли працюватимуть

Українські банки, в тому числі ПриватБанк і Ощадбанк, самостійно встановлюють графік роботи під час довгих вихідних на травневі свята з 8 по 10 травня.
Деякі відділення банків будуть закриті в ці дні, але деякі все ж будуть працювати навіть у вихідні. Докладний графік роботи Приватбанку та Ощадбанку - в нашому матеріалі нижче.
У банку розповіли, що графік роботи відділень на 8-11 травня буде такий:
Щоб перевірити графік роботи конкретного відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). Відділення, яке вас цікавить, можна знайти на карті. При кліці на потрібне - відобразиться його звичайний час роботи.
Державний банк України поки не складав специфічний графік на свята, тому ймовірно, що відділення працюватимуть у звичайному святковому режимі: 8-10 травня - вихідні дні.
Роботу чергових відділень, а також відділень в кожному місті країни можна перевірити на офіційному сайті або в мобільному додатку Ощадбанку.
Додамо, що система електронних платежів (СЕП), згідно з даними НБУ, працюватиме в режимі 23/7.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явився графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" на 9 травня.