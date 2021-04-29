График работы "Новой почты" и "Укрпочты" на майские праздники: как будут работать отделения

Приближается Пасха и праздничные выходные. Вся Украина будет отдыхать с 1 по 4 мая, так как на первые майские выходные выпало сразу два больших праздника. В "Новой почте" и "Укрпочте" сообщили о том, как будут работать отделения.

Где можно будет отправить и получить посылку в дни Пасхи и майских праздников – читайте в нашем материале ниже.

График работы "Новой почты"

Единственный полноценный выходной день на "Новой почте" будет в воскресенье, 2 мая – на Пасху. В этот день не будут работать отделения и адресная доставка.

В понедельник, 3 мая, отделения "Новой почты" и адресная доставка будет работать по графику воскресенья. Стоит отметить, что в каждом городе Украины эти графики индивидуальны и проверить информацию можно на сайте организации.

Во все остальные праздничные дни отделения и адресная доставка будет работать в обычном режиме. Более детально графики отделений можно посмотреть по этой ссылке.

График работы "Укрпочты"

В "Укрпочте" сообщили, что на праздники будут работать все дежурные отделения. Воспользоваться услугами отправки писем, посылок можно будет даже в воскресенье, на Пасху.

"Укрпочта работает во время праздничных дней. 1, 2, 3, 9 и 10 мая будут оказывать услуги дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по обычному графику", - сообщили на сайте компании.

Список отделений, которые будут работать на праздники – можно посмотреть по этой ссылке.

График работы Meest

Как сообщается на сайте компании, график работы на Пасху и майские праздники изменится. В субботу компания работает по обычному графику, но адресная доставка в отдаленные населенные пункты может не осуществляться.

Воскресенье, 2 мая и понедельник, 3 мая – выходные дни.

Во вторник, 4 мая – работа по обычному графику.